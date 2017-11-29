Міносвіти попереджає: для вступу після 9 класу потрібно мати ID-картку

Вступникам на молодшого спеціаліста на базі 9-ти класів під час подання заяви на вступ необхідно пред’явити паспорт у вигляді ID-картки

Учням, які планують вступати у 2018 ці на молодшого спеціаліста на основі 9-ти класів, потрібно заздалегідь потурбуватися про отримання паспорту в формі ID-картки. Про це повідомив директор Департаменту вищої освіти Міністерства освіти і науки України Олег Шаров. Відповідно до умов прийому, вступникам на молодшого спеціаліста на базі 9-ти класів



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Вступникам на молодшого спеціаліста на базі 9-ти класів під час подання заяви на вступ необхідно пред’явити паспорт у вигляді ID-картки

Учням, які планують вступати у 2018 ці на молодшого спеціаліста на основі 9-ти класів, потрібно заздалегідь потурбуватися про отримання паспорту в формі ID-картки. Про це повідомив директор Департаменту вищої освіти Міністерства освіти і науки України Олег Шаров.

Відповідно до умов прийому, вступникам на молодшого спеціаліста на базі 9-ти класів під час подання заяви на вступ необхідно пред’явити оригінал документа, що посвідчує особу, та подати його копію.

«Таким документом є паспорт у вигляді ID-картки, який видається громадянам України з 14-річного віку. Тому буде потрібно для вступу на основі 9-ти класів подавати саме таку ID-картку. І ми дуже просимо заздалегідь потурбуватися про її замовлення та отримання. Адже вступати за свідоцтвом про народження зможуть лише ті вступники, яким 14 років виповнилося після 1 травня 2018 року», – зазначив Шаров.

Нагадаємо, що прийом заяв на молодшого спеціаліста для вступників на базі 9-ти класів почнеться 2 липня і триватиме до 14 липня 2018 року. Такі вступники подаватимуть заяви в паперовій формі. Водночас вступники на базі 11-ти класів подаватимуть документи виключно в електронній формі.