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    Мін’юст РФ заперечує, що Сенцова катували

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    <span>Українського режисера Олега Сенцова було засуджено в Росії до 20 років колонії суворого режиму</span> - Мін’юст РФ заперечує, що Сенцова катували
    Українського режисера Олега Сенцова було засуджено в Росії до 20 років колонії суворого режиму

    Садна і синці у Сенцова російська влада пояснила тим, що під час арешту і обшуку він «на нетривалий час був притиснутий обличчям до стіни»

    Український режисер Олег Сенцов не піддавався жорстокому поводженню під час затримання, а зафіксовані у нього гематоми і садна мають «альтернативне походження». Про це йдеться у відповіді мін'юсту Росії для Європейського суду з прав людини (ЄСПЛ), де розглядається скарга Сенцова.

    Російські правоохоронні органи, йдеться в документі, який надала «Медузі» адвокат міжнародної правозахисної організації «Агора» Наташа Добрєва, провели ретельне розслідування заяви Сенцова про жорстоке поводження і не знайшли причин для порушення кримінальної справи.

    Також мін'юст РФ відповів ЄСПЛ, що справу Сенцова розглядав «суд, створений на підставі закону», а вирок не був заснований на свідченнях, отриманих під тиском.

    Як уточнюють «Ведомости», садна і синці у Сенцова російська влада пояснила тим, що під час арешту і обшуку він «на нетривалий час був притиснутий обличчям до стіни».

    Раніше повідомлялося, що Європейський суд з прав людини повернувся до розгляду справ українських політв'язнів Олега Сенцова й Олександра Кольченка в пріоритетному порядку.

    Нагадаємо, українського режисера Олега Сенцова було засуджено в Росії до 20 років колонії суворого режиму в серпні 2015 року нібито за підготовку терактів в Криму. Він відбуває покарання в місті Лабитнангі Ямало-Ненецького автономного округу РФ.

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