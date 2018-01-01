Миротворці на Донбасі: Експерт ООН радить Україні не вередувати, а брати те, що дають

Генерал-майор у відставці Яакко Оксанен: Моя точка зору – якщо хтось просить більше 20 тис. військових, то це неможливо

Миротворча місія у складі 20 тис. вояків і 4 тис. поліцейських – це максимально можлива кількість миротворців, на яку може погодитися ООН. Таку думку висловив міжнародний експерт з миротворчих місій ООН, генерал-майор у відставці Яакко Оксанен, йдеться у статті «Главкома» «Миротворці на Донбасі: місія здійсненна?».



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Миротворці перебуватимуть на території стільки, скільки це потрібно для стабілізації ситуації, - генерал у відставці

Генерал-майор у відставці Яакко Оксанен: Моя точка зору – якщо хтось просить більше 20 тис. військових, то це неможливо

Миротворча місія у складі 20 тис. вояків і 4 тис. поліцейських – це максимально можлива кількість миротворців, на яку може погодитися ООН. Таку думку висловив міжнародний експерт з миротворчих місій ООН, генерал-майор у відставці Яакко Оксанен, йдеться у статті «Главкома» «Миротворці на Донбасі: місія здійсненна?».

«Моя точка зору – якщо хтось просить більше 20 тис., то це неможливо, оскільки це величезна кількість людей для однієї операції. Я вважаю, що процедура має бути поступовою - поступово рухатися в напрямку (від лінії фронту, - «Главком») до українського кордону (з Росією). І миротворці перебуватимуть там стільки, скільки це потрібно для стабілізації ситуації», - зазначив він.

Як повідомлялось, у кінці тижня, 16-18 лютого, у Мюнхені відбудеться щорічна Конференція з безпеки. На заході представники ООН презентують звіт про застосування миротворчого контингенту в Україні. Є інформація про те, що там міститиметься рекомендація про те, щоб обмежитися 20 тис. вояків і 4 тис. поліцейських. Крім того, в рамках конференції запланована зустріч глав зовнішньополітичних відомств країн «нормандської четвірки».

Детальніше читайте у статті «Главкома» «Миротворці на Донбасі: місія здійсненна?»