Місцева влада блокує розвиток зв'язку 5G – Мінцифри



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Влада блокує розвиток зв’язку через страх перед вишками 5G

Адміністрації та міськради посилаються на так звану «шкоди» вишок 5G, всупереч всім роз'ясненням від міністерства про їхню безпеку

Влада на місцях перешкоджає встановленню станцій 5G-зв'язку, посилаючись на їхню фіктивну шкоду. Про це повідомляє Мінцифри в Instagram у четвер, 17 вересня.

Зокрема, проти висловилися:

управління освіти Броварської міськради змушує прибрати встановлені базові станції неподалік від школи;

керівництво Управління охорони здоров'я Івано-Франківської міської ради перешкоджає встановленню базової станції біля міської клінічної лікарні;

аналогічно діє керівництво Центральної районної лікарні Києво-Святошинського району;

у Маріуполі встановленню базових станцій перешкоджає Міська рада, Державна судова адміністрація в Донецькій області та ККП Маріупольтепломережа.

Як наголошують у відомстві, такі дії чиновників не є турботою про громадян, тому що через них постраждає набагато більше людей, ніж активних радіофобів.

«Ми можемо ще раз наголосити: базові станції мобільного зв'язку, що встановлюються українськими операторами, не шкідливі для людей, тварин і рослин. Норми випромінювання базових станцій в Україні встановлені в 10-100 разів суворіше, ніж в Європі і Америці. До того ж в Україні існує спеціальний орган, який наглядає за використанням радіочастот – Український державний центр радіочастот. Одне з його завдань – регулярно перевіряти дотримання правил роботи базовими станціями», – зауважили в Мінцифри.

Нагадаємо, що петиція про заборону 5G вже набрала понад 21 тисячу голосів.

До слова, Зеленський відповів на петицію про заборону 5G.