Місцева влада блокує розвиток зв'язку 5G – Мінцифри
Адміністрації та міськради посилаються на так звану «шкоди» вишок 5G, всупереч всім роз'ясненням від міністерства про їхню безпеку
Влада на місцях перешкоджає встановленню станцій 5G-зв'язку, посилаючись на їхню фіктивну шкоду. Про це повідомляє Мінцифри в Instagram у четвер, 17 вересня.
Зокрема, проти висловилися:
- управління освіти Броварської міськради змушує прибрати встановлені базові станції неподалік від школи;
- керівництво Управління охорони здоров'я Івано-Франківської міської ради перешкоджає встановленню базової станції біля міської клінічної лікарні;
- аналогічно діє керівництво Центральної районної лікарні Києво-Святошинського району;
- у Маріуполі встановленню базових станцій перешкоджає Міська рада, Державна судова адміністрація в Донецькій області та ККП Маріупольтепломережа.
Як наголошують у відомстві, такі дії чиновників не є турботою про громадян, тому що через них постраждає набагато більше людей, ніж активних радіофобів.
«Ми можемо ще раз наголосити: базові станції мобільного зв'язку, що встановлюються українськими операторами, не шкідливі для людей, тварин і рослин. Норми випромінювання базових станцій в Україні встановлені в 10-100 разів суворіше, ніж в Європі і Америці. До того ж в Україні існує спеціальний орган, який наглядає за використанням радіочастот – Український державний центр радіочастот. Одне з його завдань – регулярно перевіряти дотримання правил роботи базовими станціями», – зауважили в Мінцифри.
Нагадаємо, що петиція про заборону 5G вже набрала понад 21 тисячу голосів.