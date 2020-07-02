Петиція про заборону 5G вже набрала понад 21 тисячу голосів



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Аби звернення розглянув Зеленський, петиція має набрати щонайменше 25 тисяч підписів

На сайті президента зареєстровано петицію з пропозицією заборонити впровадження 5G технологій в Україні.

Петицію зареєстрували 7 квітня, на момент написання новини вона вже набрала 21057 голосів із 25000 необхідних.

Автор звернення — Гордей Юліана Валеріївна.

«Заборонити впровадження 5G через вкрай негативне його впливання на здоров'я!» — пропонує вона.

Аби звернення розглянув президент Володимир Зеленський, петиція має набрати щонайменше 25 тисяч підписів, на це є 90 днів. На збір підписів до цієї петиції залишилося 5 днів.

Як писав «Главком», у червні на сайті президента була зареєстрована ще одна антитехнологічна петиція – проти «чіпування людей». На сьогоднішній день вона зібрала 3553 голоси.

Нагадаємо, у всьому світі набирає популярність конспірологічна теорія, яка каже, що співзасновник Microsoft Білл Гейтс нібито через вакцини проти коронавірусу хоче вживити в організм людей мікрочипи, щоб контролювати їх за допомогою технологій 5G. Прихильники цієї теорії вважають, що вся пандемія Covid-19 — вигадка мільярдера.

В Україні зокрема у цю теорію вірить намісник Почаївської лаври митрополит Володимир, який підтримав заяву Синоду Православної церкви Молдови Московського патріархату про те, що коронавірус — справа рук Гейтса.

Сам Гейтс нещодавно прокоментував те, що йому приписують такі злодійські плани.

«Я ніколи не займався речами на кшталт мікрочипів. Дуже складно заперечувати таке, бо це так нерозумно або дивно», — сказав він, передає Business Insider.

У розмові з BBC мільярдер наголосив, що подібні «плітки та антинаукові висловлення» призводять до ворожнечі між людьми. Він також зазначив, що після створення вакцини від коронавірусу її повинні отримати близько 80% населення, аби сформувався груповий імунітет.

«Але якщо вони думатимуть, що це афера, або що вакцини шкідливі, і люди не захочуть вакцинації, то хвороба продовжить вбивати людей. Тому мене трохи турбує існування всіх цих божевільних ідей», — зауважив Гейтс.

Нещодавно благодійний фонд Білла та Мелінди Гейтс оголосив, що направить 1,6 мільярда доларів Глобальному альянсу з вакцинації та імунізації (GAVI), аби забезпечити вакцинами найбідніші країни світу. Ще 100 мільйонів доларів фонд виділить на розповсюдження вакцини від коронавірусу, коли її створять.