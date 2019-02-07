Місія МВФ їде в Україну працювати над податком на виведений капітал



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До України приїде місія МВФ

Законопроектом пропонується замінити існуючий податок на прибуток юридичних осіб на оподаткування виведення капіталу з країни

Найближчим часом в Україну має прибути технічна місія Міжнародного валютного фонду (МВФ), яка буде працювати з профільним комітетом парламенту над узгодженням законопроекту про виведений капітал. Про це повідомила голова комітету з питань податкової та митної політики, народний депутат Ніна Южаніна, пише «РБК-Україна».

«Президент підкреслював і домовився з вищим керівництвом МВФ про те, що ми повернемося до узгодженого варіанту прийняття податку на виведений капітал. Процес повинен відбутися вже в Україні найближчим часом. Але я не буду говорити конкретно, коли приїде технічна місія працювати. Але я зі свого боку продовжую працювати з експертами, які доносять думку МВФ. Я маю на увазі і представництво ЄС і Єврокомісії, і не тільки. Ми продовжуємо працювати. Зараз йде процес відпрацювання за всіма напрямками», - заявила Южаніна.

За її словами, поки рано називати терміни розгляду законопроекту у сесійній залі.

«Терміни не можна говорити. Дискусія точиться щодо тих тимчасових втрат, які матимуть бюджет після введення податку на виведений капітал. Адже назва податку їх не стільки турбує як розмір надходжень до бюджету. Ми вже три роки говоримо, що в будь-якому разі впровадження нового податку в перші роки дасть значно менше надходжень у бюджет, ніж податок на прибуток», - додала вона.