Місія ОБСЄ: 29 танків покинули базу бойовиків «ЛНР»



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Майже 30 танків покинули базу бойовиків

Спостерігачі зафіксували десять танків (Т-64) і три самохідні гаубиці на полігоні біля Круглика

Місія ОБСЄ зафіксувала відсутність 29 танків, а також шести гаубиць і дев'яти мінометів у постійному місці зберігання озброєння в окупованих районах Луганської області.

Про це повідомляється в опублікованому в суботу звіті ОБСЄ.

«19 липня спостерігачі констатувала, що 18 танків Т-64 и 11 танків Т-72, 4 буксируваних гаубиць (Д-30 «Жаба», 122 мм), 2 самохідних гаубиць (2С1) та 9 мінометів (82 мм) і далі бракувало у постійному місці зберігання», - йдеться звіті.

В той же час 19 липня ОБСЄ зафіксувало десять танків (Т-64) і три самохідні гаубиці (2С1 «Гвоздика», 122 мм) на полігоні біля н. п. Круглик (31 км на південний захід від Луганська) – все це було розміщено за лініями відведення, але поза межами виділених місць зберігання озброєння.

Раніше повідомлялося, що збройні формування РФ продовжують грубо порушувати Мінські домовленості, розміщуючи зенітні ракетні комплекси, реактивні системи залпового вогню, танки та гаубиці з порушенням лінії відведення та за межами виділених місць зберігання.