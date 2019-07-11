На Донбасі зафіксували реактивні системи залпового вогню, танки, гаубиці та ЗРК



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На основі даних повітряного спостереження, поблизу Міусинська, виявлено сім реактивних систем залпового вогню, - штаб ООС

Збройні формування РФ продовжують грубо порушувати Мінські домовленості, розміщуючи зенітні ракетні комплекси, реактивні системи залпового вогню, танки та гаубиці з порушенням лінії відведення та за межами виділених місць зберігання.

Про це повідомляє прес-служба штабу ООС.

«У звіті СММ ОБСЄ від 10 липня оприлюднена інформація, що на непідконтрольній урядові України території зафіксовано озброєння, яке розміщене з порушенням ліній відведення. 5 липня на основі даних повітряного спостереження, поблизу Міусинська, виявлено сім реактивних систем залпового вогню. 7 липня поблизу населеного пункту Кадіївка БПЛА СММ виявив один зенітний ракетний комплекс 9К35 «Стріла-10». Окрім того, 8 липня спостерігачі Місії зафіксували один танк Т-72 біля населеного пункту Вуглегірськ», - повідомляють в штабі.

Крім того, СММ ОБСЄ зафіксувала вороже озброєння, яке розміщене за лініями відведення, але за межами виділених місць зберігання озброєння. Так, 5 липня на полігоні поблизу Міусинська виявлено 10 танків, 10 самохідних та 12 буксируваних гаубиць. 8 липня на Луганському напрямку в Михайлівці виявлено один танк.

Водночас, на тимчасово окупованій території зафіксовано 18 бойових броньованих машин. Зокрема, 7 липня у житловому районі Кадіївки БПЛА СММ виявив 1 БТР-80 і 4 МТ-ЛБ та 8 липня, орієнтовно за 2 км від населеного пункту Круглик виявлено 11 БМП-1 і 2 МТ-ЛБ.

Як зазначається в повідомленні, збройні формування Російської Федерації демонстративно порушують міжнародні домовленості з врегулювання конфлікту, оскільки цілеспрямовано продовжують зосереджувати озброєння та військову техніку в заборонених зазначеними домовленостями місцях.