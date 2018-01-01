Місія ОБСЄ за добу зафіксувала більше 200 вибухів на Донбасі

У Луганській області місія констатувала збільшення кількості порушень режиму припинення вогню

Спостережна місія ОБСЄ на Донбасі за період з 19:30 11 лютого по 19:30 12 лютого зафіксувала 216 вибухів. Про це йдеться у звіті організації від 13 лютого. У Донецькій області Місія констатувала аналогічний рівень порушень режиму припинення вогню, що і за попередній звітний період, зафіксувавши водночас більше вибухів (приблизно 210 проти близько



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Патруль ОБСЄ

У Луганській області місія констатувала збільшення кількості порушень режиму припинення вогню

Спостережна місія ОБСЄ на Донбасі за період з 19:30 11 лютого по 19:30 12 лютого зафіксувала 216 вибухів.

Про це йдеться у звіті організації від 13 лютого.

У Донецькій області Місія констатувала аналогічний рівень порушень режиму припинення вогню, що і за попередній звітний період, зафіксувавши водночас більше вибухів (приблизно 210 проти близько 170).

У Луганській області місія констатувала збільшення кількості порушень режиму припинення вогню, якщо порівнювати з попереднім звітним періодом, зафіксувавши, серед іншого, 6 вибухів проти 2 відповідно.

7 лютого у непідконтрольних урядові районах безпілотний літальний міні-апарат СММ виявив 8 БМП-1, 2 бронетранспортери (МТ-ЛБ), 1 зенітну установку (ЗУ-23, 23 мм), встановлену на вантажівку, а також нові траншеї біля н. п. Лобачеве.

11 лютого міні-БПЛА СММ зафіксував 3 бойові машини (дві БМП-2 й одну БМП-1), а також 2 встановлені на вантажівки зенітні установки (ЗУ-23) неподалік від н. п. Обозне.

12 лютого у підконтрольних урядові районах Місія зафіксувала 1 броньовану розвідувально-дозорну машину (БРДМ-2) у Маріуполі, а також 2 бронетранспортери (один БТР-60 і один типу БТР) неподалік від н. п. Волноваха.