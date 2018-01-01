Місія ОБСЄ зафіксувала на Донбасі 66 вибухів за добу

Кількість вибухів на Донбасі зменшилася у декілька разів

Спостережна моніторингова місія ОБСЄ за період з 19:30 22 січня по 19:30 23 січня зафіксувала 66 вибухів на Донбасі. Про це йдеться у звіті ОБСЄ, який опубліковано ввечері 24 січня. «У Донецькій області Місія констатувала зменшення кількості порушень режиму припинення вогню, якщо порівнювати з попереднім звітним періодом