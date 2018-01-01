Місія ОБСЄ зафіксувала на Донбасі 66 вибухів за добу
- Сьогодні, 04:30
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Кількість вибухів на Донбасі зменшилася у декілька разів
Спостережна моніторингова місія ОБСЄ за період з 19:30 22 січня по 19:30 23 січня зафіксувала 66 вибухів на Донбасі.
Про це йдеться у звіті ОБСЄ, який опубліковано ввечері 24 січня.
«У Донецькій області Місія констатувала зменшення кількості порушень режиму припинення вогню, якщо порівнювати з попереднім звітним періодом (зафіксувавши, зокрема, 65 вибухів проти близько 280 відповідно)», - повідомили спостерігачі.
«У Луганській області Місія зафіксувала одне порушення режиму припинення вогню (вибух), якщо порівнювати з попереднім звітним періодом, коли було зафіксовано приблизно 230 вибухів», - додали в ОБСЄ.
Нагадаємо, спостерігачі Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ за добу з 21 по 22 січня зафіксували 510 вибухів у Донецькій і луганській областях.