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    Місія ОБСЄ зафіксувала на Донбасі 66 вибухів за добу

    Кількість вибухів на Донбасі зменшилася у декілька разів
    Спостережна моніторингова місія ОБСЄ за період з 19:30 22 січня по 19:30 23 січня зафіксувала 66 вибухів на Донбасі. Про це йдеться у звіті ОБСЄ, який опубліковано ввечері 24 січня. «У Донецькій області Місія констатувала зменшення кількості порушень режиму припинення вогню, якщо порівнювати з попереднім звітним періодом
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    Автомобіль місії ОБСЄ на Донбасі
    Автомобіль місії ОБСЄ на Донбасі

    Кількість вибухів на Донбасі зменшилася у декілька разів

    Спостережна моніторингова місія ОБСЄ за період з 19:30 22 січня по 19:30 23 січня зафіксувала 66 вибухів на Донбасі.

    Про це йдеться у звіті ОБСЄ, який опубліковано ввечері 24 січня.

    «У Донецькій області Місія констатувала зменшення кількості порушень режиму припинення вогню, якщо порівнювати з попереднім звітним періодом (зафіксувавши, зокрема, 65 вибухів проти близько 280 відповідно)», - повідомили спостерігачі.

    «У Луганській області Місія зафіксувала одне порушення режиму припинення вогню (вибух), якщо порівнювати з попереднім звітним періодом, коли було зафіксовано приблизно 230 вибухів», - додали в ОБСЄ.

    Нагадаємо, спостерігачі Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ за добу з 21 по 22 січня зафіксували 510 вибухів у Донецькій і луганській областях.

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