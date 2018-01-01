На Донбасі зросла кількість вибухів - звіт ОБСЄ

За добу спостерігачі ОБСЄ на Донбасі зафіксували 510 вибухів

Спостерігачі Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ за добу зафіксували 510 вибухів у Донецькій і луганській областях. Про це йдеться у звіті місії за період з 19:30 21 січня до 19:30 22 січня, який у вівторок ввечері з’явився на сайті ОБСЄ. «У Донецькій області Спеціальна моніторингова місія зафіксувала менше порушень режиму



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Спостерігачі ОБСЄ

За добу спостерігачі ОБСЄ на Донбасі зафіксували 510 вибухів

Спостерігачі Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ за добу зафіксували 510 вибухів у Донецькій і луганській областях.

Про це йдеться у звіті місії за період з 19:30 21 січня до 19:30 22 січня, який у вівторок ввечері з’явився на сайті ОБСЄ.

«У Донецькій області Спеціальна моніторингова місія зафіксувала менше порушень режиму припинення вогню, якщо порівнювати з передніми 24-ма годинами. Однак, місія зафіксувала більше вибухів (близько 280 супроти 195)», - йдеться у звіті.

Зокрема, на Донеччині СММ зафіксувала ведення вогню в Світлодарську, в районі Донецької фільтрувальної станції, Майорську, Широкиному, Ясинуватій, селі Набережному, Єнакієвому та Новотроїцькому.

«У Луганській області Спеціальна моніторингова місія зафіксувала більше порушень режиму припинення вогню, включаючи близько 230 вибухів, якщо порівнювати з попередніми 24-ма годинами (близько 29 вибухів)», - зазначили спостерігачі

На Луганщині місія задокументувала ведення вогню в Калиновому, Калинове-Борщуватому, Комишувасі, Попасній та міста Алмазна.