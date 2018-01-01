На Донбасі зросла кількість вибухів - звіт ОБСЄ
- Сьогодні, 04:51
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За добу спостерігачі ОБСЄ на Донбасі зафіксували 510 вибухів
Спостерігачі Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ за добу зафіксували 510 вибухів у Донецькій і луганській областях.
Про це йдеться у звіті місії за період з 19:30 21 січня до 19:30 22 січня, який у вівторок ввечері з’явився на сайті ОБСЄ.
«У Донецькій області Спеціальна моніторингова місія зафіксувала менше порушень режиму припинення вогню, якщо порівнювати з передніми 24-ма годинами. Однак, місія зафіксувала більше вибухів (близько 280 супроти 195)», - йдеться у звіті.
Зокрема, на Донеччині СММ зафіксувала ведення вогню в Світлодарську, в районі Донецької фільтрувальної станції, Майорську, Широкиному, Ясинуватій, селі Набережному, Єнакієвому та Новотроїцькому.
«У Луганській області Спеціальна моніторингова місія зафіксувала більше порушень режиму припинення вогню, включаючи близько 230 вибухів, якщо порівнювати з попередніми 24-ма годинами (близько 29 вибухів)», - зазначили спостерігачі
На Луганщині місія задокументувала ведення вогню в Калиновому, Калинове-Борщуватому, Комишувасі, Попасній та міста Алмазна.Нагадаємо, Спостережна моніторингова місія ОБСЄ на Донбасі за період з 19 січня по 21 січня зафіксувала 467 вибухів.