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    На Донбасі зросла кількість вибухів - звіт ОБСЄ

    За добу спостерігачі ОБСЄ на Донбасі зафіксували 510 вибухів
    Спостерігачі Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ за добу зафіксували 510 вибухів у Донецькій і луганській областях. Про це йдеться у звіті місії за період з 19:30 21 січня до 19:30 22 січня, який у вівторок ввечері з’явився на сайті ОБСЄ. «У Донецькій області Спеціальна моніторингова місія зафіксувала менше порушень режиму
    • Сьогодні, 04:51
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    Спостерігачі ОБСЄ
    Спостерігачі ОБСЄ

    За добу спостерігачі ОБСЄ на Донбасі зафіксували 510 вибухів

    Спостерігачі Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ за добу зафіксували 510 вибухів у Донецькій і луганській областях.

    Про це йдеться у звіті місії за період з 19:30 21 січня до 19:30 22 січня, який у вівторок ввечері з’явився на сайті ОБСЄ.

    «У Донецькій області Спеціальна моніторингова місія зафіксувала менше порушень режиму припинення вогню, якщо порівнювати з передніми 24-ма годинами. Однак, місія зафіксувала більше вибухів (близько 280 супроти 195)», - йдеться у звіті.

    Зокрема, на Донеччині СММ зафіксувала ведення вогню в Світлодарську, в районі Донецької фільтрувальної станції, Майорську, Широкиному, Ясинуватій, селі Набережному, Єнакієвому та Новотроїцькому.

    «У Луганській області Спеціальна моніторингова місія зафіксувала більше порушень режиму припинення вогню, включаючи близько 230 вибухів, якщо порівнювати з попередніми 24-ма годинами (близько 29 вибухів)», - зазначили спостерігачі

    На Луганщині місія задокументувала ведення вогню в Калиновому, Калинове-Борщуватому, Комишувасі, Попасній та міста Алмазна.

    Нагадаємо, Спостережна моніторингова місія ОБСЄ на Донбасі за період з 19 січня по 21 січня зафіксувала 467 вибухів.
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