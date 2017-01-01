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    Місія ОБСЄ зафіксувала зменшення кількості вибухів на Донбасі

    За добу в зоні АТО зафіксовано приблизно 280 вибухів
    Спостережна місія ОБСЄ на Донбасі зафіксувала зменшення кількості вибухів у зоні АТО за період з 19:30 25 листопада по 19:30 26 листопада. Про це йдеться у звіті ОБСЄ від 27 листопада. «У період із вечора 25 до вечора 26 листопада СММ констатувала зменшення кількості таких порушень, зокрема приблизно 280 вибухів, якщо
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    Місія ОБСЄ на Донбасі
    Місія ОБСЄ на Донбасі

    За добу в зоні АТО зафіксовано приблизно 280 вибухів

    Спостережна місія ОБСЄ на Донбасі зафіксувала зменшення кількості вибухів у зоні АТО за період з 19:30 25 листопада по 19:30 26 листопада.

    Про це йдеться у звіті ОБСЄ від 27 листопада.

    «У період із вечора 25 до вечора 26 листопада СММ констатувала зменшення кількості таких порушень, зокрема приблизно 280 вибухів, якщо порівнювати з попередньою добою», - зазначили спостерігачі.

    «Протягом дня 26 листопада камера СММ на Донецькій фільтрувальній станції зафіксувала (в хронологічній послідовності) 19 вибухів невизначеного походження. В Авдіївці зафіксовано 24 вибухи невизначеного походження», - йдеться у звіті.

    «Спостерігачі почули від військовослужбовців і місцевих жителів, що з 21 на 22 листопада Збройні сили України увійшли до Травневого», - додали в ОБСЄ.

    Також увечері 25 листопада у Горлівці спостерігачі чули 25 вибухів невизначеного походження та вогонь із великокаліберного кулемета і стрілецької зброї.

    Раніше ОБСЄ посприяла припиненню вогню, щоб вивезти тіла загиблих бійців АТО.

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