Місія ОБСЄ зафіксувала зменшення кількості вибухів на Донбасі
- Сьогодні, 04:24
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За добу в зоні АТО зафіксовано приблизно 280 вибухів
Спостережна місія ОБСЄ на Донбасі зафіксувала зменшення кількості вибухів у зоні АТО за період з 19:30 25 листопада по 19:30 26 листопада.
Про це йдеться у звіті ОБСЄ від 27 листопада.
«У період із вечора 25 до вечора 26 листопада СММ констатувала зменшення кількості таких порушень, зокрема приблизно 280 вибухів, якщо порівнювати з попередньою добою», - зазначили спостерігачі.
«Протягом дня 26 листопада камера СММ на Донецькій фільтрувальній станції зафіксувала (в хронологічній послідовності) 19 вибухів невизначеного походження. В Авдіївці зафіксовано 24 вибухи невизначеного походження», - йдеться у звіті.
«Спостерігачі почули від військовослужбовців і місцевих жителів, що з 21 на 22 листопада Збройні сили України увійшли до Травневого», - додали в ОБСЄ.
Також увечері 25 листопада у Горлівці спостерігачі чули 25 вибухів невизначеного походження та вогонь із великокаліберного кулемета і стрілецької зброї.
Раніше ОБСЄ посприяла припиненню вогню, щоб вивезти тіла загиблих бійців АТО.