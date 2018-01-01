Митнику, який пропустив в Угорщину 860 кг бурштину, оголосили про підозру

Прокуратурою Закарпатської області розпочато кримінальне провадження за фактом зловживання службовим становищем

Прокуратура розпочала кримінальне провадження за фактом зловживання службовим становищем службовими особами МП «Косино». Про це інформує прес-служба прокуратури Закарпатської області. Прокуратурою області спільно із слідчим відділом Управління СБУ в Закарпатській області повідомлено про підозру старшому державному інспектору



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Прокуратурою Закарпатської області розпочато кримінальне провадження за фактом зловживання службовим становищем

Прокуратура розпочала кримінальне провадження за фактом зловживання службовим становищем службовими особами МП «Косино».

Про це інформує прес-служба прокуратури Закарпатської області.

Прокуратурою області спільно із слідчим відділом Управління СБУ в Закарпатській області повідомлено про підозру старшому державному інспектору відділу митного оформлення №5 «Косино» митного поста «Лужанка» Закарпатської митниці ДФС. Його підозрюють у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України, - зловживання владою або службовим становищем, що спричинило тяжкі наслідки. Відповідно до ст. 45 КК України це правопорушення віднесено до категорії корупційних злочинів.

Як повідомили у прокуратурі, 12 січня автомобіль Mercedes Sprinter виїхав з України смугою руху «зелений коридор». Згодом у автомобілі компетентні органи Угорської Республіки виявили та вилучили близько 860 кг бурштину.

Прокуратурою Закарпатської області було розпочато кримінальне провадження за фактом зловживання службовим становищем службовими особами МП «Косино» при проведенні митних формальностей щодо автомобіля.

Порушнику загрожує позбавлення волі на строк від трьох до шести років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років, зі штрафом від п'ятисот до однієї тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.