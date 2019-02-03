Митрополит Епіфаній розповів, хто приїде на його інтронізацію



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Глава ПЦУ митрополит Київський і всієї України Епіфаній

Інтронізація митрополита Епіфанія пройде 3 лютого в Софії Київській

В інтронізації митрополита Київського і всієї України Епіфанія братимуть участь духовенство, представники української влади і звичайні віряни.

Про це він розповів в інтерв'ю Радіо Свобода.

За словами предстоятеля ПЦУ, в інтронізації візьме участь почесний патріарх церкви Філарет, а також делегація Вселенського патріархату.

«Буде делегація Вселенського патріархату, будуть делегації з УПЦ Канади, УПЦ в Америці, будуть представники зі святої гори Афон», - сказав він.

Митрополит Епіфаній додав, що є багато охочих архієреїв Болгарської, Грузинської, Елладської та Кіпрської церков приїхати на інтронізацію, проте є певна процедура, яка поки перешкоджає цьому.

«Вони офіційно не можуть взяти участь доти, доки не буде прийнято колегіальне рішення тієї чи іншої церкви про визнання нашого автокефального статусу. Тому, на жаль, вони не зможуть взяти участь в інтронізації», - резюмував він.

Інтронізація митрополита Епіфанія пройде 3 лютого в Софії Київській. У цей день він також відзначає свій день народження, йому виповнюється 40 років.

Нагадаємо, президент Петро Порошенко у неділю, 3 лютого, візьме участь у літургії та чині інтронізації предстоятеля Православної церкви України Епіфанія, яка пройде у Софії Київській.

Раніше повідомлялося, що на інтронізацію предстоятеля Української православної церкви митрополита Київського і всієї України Епіфанія прибуде офіційний представник Вселенського патріарха - митрополит Еммануїл Гальський, а також від Вселенського патріарха - представники монастирів Святої гори Афон.

Як відомо, Предстоятелю ПЦУ Епіфанію 3 лютого виповнюється 40 років.