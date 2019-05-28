Між Європою і Японією вперше запустили залізничне сполучення



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Відкриття залізничної магістралі Trans-Siberian Landbridgе Фото: railfreight

Загальний час доставки товарів становить від 19 діб, тим часом як при перевезенні морем через Суецький канал - 45 днів

Новий сервіс Транссибірською залізничною магістраллю під назвою Trans-Siberian Landbridge, який з'єднає Йокогаму в Японії з Вроцлавом у Польщі, запустили 23 травня.

Про це повідомляє у понеділок railfreight.

Цей залізничний маршрут вперше використовується для зв'язки Японії та Європи. Сервіс організовано ВАТ «РЖД «Логістика» і транспортною групою FESCO.

Інтермодальний ланцюжок організовано за маршрутом порт Японії - Владивостоцький морський торговий порт - Транссиб - Брест - пункт призначення в Європі.

Загальний час доставки товарів становить від 19 діб, тим часом як при перевезенні морем через Суецький канал - 45 днів.

На основі тестової відправки сторони відпрацюють технологію перевезення з тим, щоб зробити послугу доступною для клієнтів у червні 2019 року, а згодом - організувати зворотне перевезення з Європи до Японії.

До слова, в Японії заборонять іноземцям володіти бізнесом в сферах IT та телекомунікацій.