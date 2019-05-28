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    Між Європою і Японією вперше запустили залізничне сполучення

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    Відкриття залізничної магістралі&nbsp;Trans-Siberian Landbridgе - Між Європою і Японією вперше запустили залізничне сполучення
    Відкриття залізничної магістралі Trans-Siberian Landbridgе
    Фото: railfreight

    Загальний час доставки товарів становить від 19 діб, тим часом як при перевезенні морем через Суецький канал - 45 днів

    Новий сервіс Транссибірською залізничною магістраллю під назвою Trans-Siberian Landbridge, який з'єднає Йокогаму в Японії з Вроцлавом у Польщі, запустили 23 травня.

    Про це повідомляє у понеділок railfreight.

    Цей залізничний маршрут вперше використовується для зв'язки Японії та Європи. Сервіс організовано ВАТ «РЖД «Логістика» і транспортною групою FESCO.

    Інтермодальний ланцюжок організовано за маршрутом порт Японії - Владивостоцький морський торговий порт - Транссиб - Брест - пункт призначення в Європі.

    Загальний час доставки товарів становить від 19 діб, тим часом як при перевезенні морем через Суецький канал - 45 днів.

    На основі тестової відправки сторони відпрацюють технологію перевезення з тим, щоб зробити послугу доступною для клієнтів у червні 2019 року, а згодом - організувати зворотне перевезення з Європи до Японії.

    До слова, в Японії заборонять іноземцям володіти бізнесом в сферах IT та телекомунікацій.

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