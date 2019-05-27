В Японії заборонять іноземцям володіти бізнесом в сферах IT та телекомунікацій



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Нове правило почне діяти з 1 серпня цього року

Високотехнологічна промисловість ввійде до переліку сфер, у яких іноземцям заборонять володіти фірмами певного спрямування.

Про це заявив уряд Японії, повідомляє Reuters.

Зазначається, що нове правило почне діяти з 1 серпня цього року і запроваджене воно на тлі посилення тиску з боку США щодо боротьби з кібернебезпеками та технологічними трансферами, пов'язаними з Китаєм.

Японський уряд не згадував про конкретні країни чи компанії, на які буде впливати застосування обмежень.

Оголошення про нове правило відбулося в той же день, коли президент США Дональд Трамп провів переговори з японським прем'єр-міністром Шіндзо Абе щодо торгівлі.

Сполучені Штати попередили країни проти використання китайських технологій, заявивши, що Huawei Technologies може використовувати Пекін для шпигунства на Заході.

«Враховуючи зростання важливості забезпечення кібербезпеки в останні роки, ми вирішили вжити необхідних кроків», - йдеться у заяві уряду Японії.

Японські урядовці зазначають, що нове правило має на меті запобігти витоку технологій, які вважаються важливими для національної безпеки або можуть зашкодити оборонній продукції та технологічній базі.

Як повідомлялося, новий імператор Японії прийняв першого іноземного лідера – Трампа.

Під час свого візиту до Японії президент США також проведе саміт з прем'єр-міністром Японії Сіндзо Абе і візьме участь в банкеті від імені імператора ввечері в понеділок.

Трамп як державний гість проведе в Японії три дні.

Раніше повідомлялося, що у перший день свого державного візиту до Японії президент США Дональд Трамп у посольстві США зустрівся з японськими бізнесменами.

Як відомо, президент США в листопаді 2017 року, менш ніж через рік після обрання на пост відвідав Японію як офіційний гість і зустрівся з колишнім імператором Акіхіто.

Нагадаємо, 30 квітня імператор Японії Акіхіто відрікся від престолу. У своїй останній публічній промові він подякував народу країни за підтримку впродовж 30 років його правління.