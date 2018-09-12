Міжнародна конференція ОБСЄ: делегат від України узгоджує свої дії з росіянами (фотофакт)



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Росіяни активно курують і ведуть делегацію від холдингу «Весті» Клименка

На міжнародній конференції ОБСЄ у Варшаві делегація від холдингу «Весті» узгоджує свої дії з росіянами.

Про це повідомила у Facebook виконавчий директор Інституту масової інформації Оксана Романюк.

«Росіяни активно курують і ведуть делегацію від холдингу Весті Клименка на міжнародній конференції ОБСЄ. Абсолютно відверто і не ховаючись. Тут його цивільна дружина Ольга Семченко та співробітниця холдингу, що курує питання ЗМІ. Вона спершу сиділа з російською делегацією, і обговорювала їхні спільні плани, емейли і координацію. Згодом один з офіційних росіян підійшов і їх ще окремо інструктувати щодо виступу. Я почала знімати, Семченко помітила і одразу відвернулась і почала тікати», - розповіла Романюк.

Вона також опублікувала фотографії, на яких видно, як делегація від холдингу «Весті» узгоджує свої дії з росіянами.

Нагадаємо, на щорічній нараді ОБСЄ з розгляду виконання зобов'язань у сфері людського виміру в рамках міжнародної конференції у Варшаві російська делегація закликала «покарати Україну за убивство Шарія», переплутавши із Шереметом.