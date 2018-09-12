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    Міжнародна конференція ОБСЄ: делегат від України узгоджує свої дії з росіянами (фотофакт)

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    Міжнародна конференція ОБСЄ: делегат від України узгоджує свої дії з росіянами (фотофакт)

    Росіяни активно курують і ведуть делегацію від холдингу «Весті» Клименка

    На міжнародній конференції ОБСЄ у Варшаві делегація від холдингу «Весті» узгоджує свої дії з росіянами.

    Про це повідомила у Facebook виконавчий директор Інституту масової інформації Оксана Романюк.

    «Росіяни активно курують і ведуть делегацію від холдингу Весті Клименка на міжнародній конференції ОБСЄ. Абсолютно відверто і не ховаючись. Тут його цивільна дружина Ольга Семченко та співробітниця холдингу, що курує питання ЗМІ. Вона спершу сиділа з російською делегацією, і обговорювала їхні спільні плани, емейли і координацію. Згодом один з офіційних росіян підійшов і їх ще окремо інструктувати щодо виступу. Я почала знімати, Семченко помітила і одразу відвернулась і почала тікати», - розповіла Романюк.

    Вона також опублікувала фотографії, на яких видно, як делегація від холдингу «Весті» узгоджує свої дії з росіянами.

    Нагадаємо, на щорічній нараді ОБСЄ з розгляду виконання зобов'язань у сфері людського виміру в рамках міжнародної конференції у Варшаві російська делегація закликала «покарати Україну за убивство Шарія», переплутавши із Шереметом.

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