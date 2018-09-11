На міжнародній конференції ОБСЄ росіяни закликали покарати Україну за вбивство... Шарія



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Інцидент з російською делегацією стався у Варшаві

На щорічній нараді ОБСЄ з розгляду виконання зобов'язань у сфері людського виміру в рамках міжнародної конференції у Варшаві російська делегація закликала «покарати Україну за убивство Шарія», переплутавши із Шереметом.

Про це 11 вересня повідомила у Facebook виконавчий директор Інституту масової інформації Оксана Романюк.

«Міжнародна конференція ОБСЄ. Після нашого виступу пішли кучкою виступати путінські маріонетки - дружина Клименка, співробітниця холдингу «Весті», яка виступила від кишенькового клименківського ГО, та дружина Шарія, в одязі від найдорожчих світових брендів. Російська делегація їм активно аплодувала. А потім у своєму виступі росіяни закликали покарати Україну за убивство Шарія. Видно мали на увазі Шеремета», - написала Романюк.

Вона пожартувала, що «на місці Шарія дуже б напряглась».

Раніше повідомлялося, що екс-нардеп від Партії регіонів Олена Бондаренко під час виступу в Бундестазі на конференції «Права людини і свобода ЗМІ в Україні» заявила, що в Україні на сьогодні нараховується п’ять тисяч політичних ув’язнених, і в країні залишилося 30 із 45 млн мешканців – решта, за її словами, «втекли з країни через дуже погане життя».