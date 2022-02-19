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    Міжнародні та українські спостерігачі ОБСЄ на Донбасі масово пішли у відпустку

    Майже всі іноземні міжнародні спостерігачі, окрім громадян РФ та деяких країн СНД, отримали від своїх дипломатичних установ застереження на евакуацію - Міжнародні та українські спостерігачі ОБСЄ на Донбасі масово пішли у відпустку
    Майже всі іноземні міжнародні спостерігачі, окрім громадян РФ та деяких країн СНД, отримали від своїх дипломатичних установ застереження на евакуацію

    Фактично ядром СММ ОБСЄ в Україні зараз стали спостерігачі з Росії та країн СНД

    Керівництво Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ в Україні дозволило брати позачергові відпустки усім співробітникам місії у зв’язку із військово-політичною ситуацією в Україні. Відповідний лист серед працівників СММ було розповсюджено 13 лютого.

    Згідно з інформацією, яку «Радіо Свобода» отримало в одному з розвідувальних органів України – понад 60% спостерігачів із західних країн та понад 40% українських співробітників скористалися такою можливістю.

    Водночас майже всі іноземні міжнародні спостерігачі, окрім громадян РФ та деяких країн СНД, отримали від своїх дипломатичних установ застереження на евакуацію. Фактично ядром СММ ОБСЄ в Україні зараз стали спостерігачі з Росії (понад 90 осіб) та країн СНД.

    «Радіо Свобода» звернулася за офіційним коментарем до Місії, там не спростували і не підтвердили цю інформацію. Водночас послалися на повідомлення для преси від 13 лютого, у якому йдеться про те, що окремі держави-учасниці ОБСЄ вирішили, що їхнім громадянам, відрядженим на службу в СММ, варто залишити Україну в наступні кілька днів.

    Нагадаємо, напередодні президент України Володимир Зеленський звернувся до представників моніторингової місії ОБСЄ та дипломатів, щоби вони лишалися в Україні й фіксували обстріли бойовиків на Донбасі.

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    Теги: Росія ОБСЄ бойовики на Донбасі СНД
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    Міжнародні та українські спостерігачі ОБСЄ на Донбасі масово пішли у відпустку