Путін наказав скликати військових резерву на збори

Указ вступив у дію з моменту оприлюднення

У Кремлі підписано указ: резервістів кличуть у армію

Президент Росії Володимир Путін підписав указ, відповідно до якого він скликає всіх росіян, які перебувають в запасі, на військові збори в 2022 році.

Указ оприлюднили вечері 18 лютого. У ньому йдеться про правила зборів.

«Закликати у 2022 році громадян Росії у запасі для проходження військових зборів у збройних силах, військах національної гвардії Росії, органах державної охорони та органах федеральної служби безпеки», – мовиться в указі.

При цьому забезпечити військові збори має уряд Росії та органи виконавчої влади.

Нагадаємо, сьогодні Росія відмовилась від переговорів щодо Донбасу.

Як стало відомо, попри заяви російських ЗМІ про відведення військ від кордону, США нарахували майже 200 тис. російських військових, які оточили Україну.

Також Російська Федерація 19 лютого проведе навчання сил стратегічного стримування з пусками балістичних і крилатих ракет під керівництвом президента РФ Володимира Путіна.

Як відомо, 10 лютого на території Білорусі стартували спільні з росіянами навчання «Союзна рішучість-2022». Вони проходять поблизу українських кордонів і офіційно мають завершитися 20 лютого. НАТО назвало перекидання військ РФ в Білорусь найбільшою з часів холодної війни.

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