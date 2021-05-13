70 млн тонн сталі «Метінвеста» пішло на інфраструктурні об’єкти

Для побудови «Донбас Арени», у Донецьку було використано 12 000 тонн сталі виробництва Metinvest

За 15 років, зі сталі, що виробила Група «Метінвест», побудовані найбільш відомі об'єкти як в Україні, так і за кордоном. На будівництво ціх об'єктів було використано більше 70 тис. тонн української сталі.

Про це повідомило інтернет-видання Forbes.

«Побачити продукцію «Метінвесту» можна дорогою на роботу через знайомий міст, під час перегляду матчу на міському стадіоні, перед вильотом до іншої країни з нового терміналу аеропорту і навіть за тисячі кілометрів від дому. Forbes зібрав 12 знакових проєктів – від Києва до Нью-Йорка, в яких є частинка української сталі», - йдеться у статті видання.

Так для побудови «Донбас Арени», у Донецьку було використано 12 000 тонн сталі виробництва Metinvest (комбінат «Азовсталь»). Саме тут футбольний клуб «Шахтар» обіграв «Челсі» й «Арсенал» з рахунком 2:1. А у серпні 2014 року арена стала центром розподілу гуманітарної допомоги Фонду Ріната Ахметова для мешканців Донбасу.

А в Києві використано 5 500 тонн сталі для будівництва Дарницького мосту. Також для реконструкції ЦУМа в Київі використано 2 000 тонн сталі виробництва Metinvest. Для відбудови головної спортивної арени України, яка може прийняти 70 000 глядачів - НСК «Олімпійський» використано 1 700 тонн сталі. Тут виступали різні музиканти світового рівня, серед яких Мадонна, Джордж Майкл, Depeche Mode. Повихвалятись «Метівест» може і тим, що у Києві зі сталі компанії побудований інженерний витвір мистецтва Скляний пішохідний міст. На нього використано 700 тонн сталі.

А у Запоріжжі використано 480 тонн сталі для побудови нового терміналу Міжнародного аеропорту «Запоріжжя». Який входить до топ-6 українських аеропортів, які обслуговують до 98% пасажиропотоку країни.

Українська сталь була використана і для будівництва найбільшого у світі вітрильника - Flying Сlipper (Хорватія). Вітрильник на 90% складається зі сталі: 3 000 тонн товстого і тонкого листа для його будівництва поставив «Метінвест».

The Shard – 95-поверховий хмарочос, найвища будівля у Великій Британії, те ж був побудований зі сталі виробництва Metinvest, а це 5 000 тонн. Хмарочос спроектував італійський архітектор Ренцо Піано, автор Центру Жоржа Помпіду в Парижі. Він називає своє творіння вертикальним містом, яке охоплює 72 поверхи з офісами, квартирами, ресторанами та готелем.

Культурний простір The Shed у районі Hudson Yards (Нью-Йорк). Тут використано 8 200 тонн сталі виробництва Metinvest (завод Trametal, Італія). Район Hudson Yards називають найбільшим приватним проектом у сфері нерухомості в історії Сполучених Штатів Америки.

А в місті Генуя, що в Італії, з використання 18 500 тонн сталі побудований Міст Святого Георгія. За задумом архітектора міст нагадує великий білий корабель, що летить над долиною, і є суцільним сталевим полотном завдовжки трохи більше кілометра.

І мало хто знає, що Ворота відомого на весь світ Панамського каналу побудовані з української сталі, яку виробляє «Метінвест». Тут використано 9 000 тонн сталі.