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    Молочний концерн Lactalis підтвердив вилучення продукції у 83 країнах через сальмонелу

    Продукти були відкликані з грудня, коли бактерії виявили на заводі на північному заході Франції
    Французький молочний концерн Lactalis заявляє, що вилучив понад 12 мільйонів коробок дитячого харчування у 83 країнах через те, що вони можуть бути зараженими сальмонелою. Генеральний директор Lactalis Еммануель Бісні підтвердив це французьким ЗМІ 14 січня, пише «Радіо Свобода». Продукти були відкликані з грудня, коли бактерії виявили
    • Вчора, 21:43
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    <p>Продукція молочного концерну Lactalis</p>

    Продукція молочного концерну Lactalis

    Продукти були відкликані з грудня, коли бактерії виявили на заводі на північному заході Франції

    Французький молочний концерн Lactalis заявляє, що вилучив понад 12 мільйонів коробок дитячого харчування у 83 країнах через те, що вони можуть бути зараженими сальмонелою.

    Генеральний директор Lactalis Еммануель Бісні підтвердив це французьким ЗМІ 14 січня, пише «Радіо Свобода».

    Продукти були відкликані з грудня, коли бактерії виявили на заводі на північному заході Франції.

    Французький щотижневий журнал Du Dimanche заявив, що 35 дітей були вражені сальмонелою у Франції, одна дитина – в Іспанії, окрім того, під ймовірним також є такий випадок у Греції.

    Минулого тижня міністр економіки Франції Бруно Ле Майре заявив, що кожен продукт, що виробляється на місці, що знаходився на ринкових полицях, підлягав масовому вилученню. Йдеться про торгові марки Picot, Milumel і Taranis.

    Бактерія салмонела може викликати діарею, спазми в шлунку, блювоту та дегідратацію. Це може бути небезпечним для життя, особливо у маленьких дітей.

    Сьогодні також повідомлялося, що відкликатимуть усі партії сухого молока, вироблені на розташованому в Краоне на заході Франції заводі, незалежно від дати випуску.

    Як відомо, Lactalis – один з найбільших у світі виробників молочних продуктів.

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