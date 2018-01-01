Молочний концерн Lactalis підтвердив вилучення продукції у 83 країнах через сальмонелу

Продукти були відкликані з грудня, коли бактерії виявили на заводі на північному заході Франції

Французький молочний концерн Lactalis заявляє, що вилучив понад 12 мільйонів коробок дитячого харчування у 83 країнах через те, що вони можуть бути зараженими сальмонелою. Генеральний директор Lactalis Еммануель Бісні підтвердив це французьким ЗМІ 14 січня, пише «Радіо Свобода». Продукти були відкликані з грудня, коли бактерії виявили



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Продукція молочного концерну Lactalis

Продукти були відкликані з грудня, коли бактерії виявили на заводі на північному заході Франції

Французький молочний концерн Lactalis заявляє, що вилучив понад 12 мільйонів коробок дитячого харчування у 83 країнах через те, що вони можуть бути зараженими сальмонелою.

Генеральний директор Lactalis Еммануель Бісні підтвердив це французьким ЗМІ 14 січня, пише «Радіо Свобода».

Продукти були відкликані з грудня, коли бактерії виявили на заводі на північному заході Франції.

Французький щотижневий журнал Du Dimanche заявив, що 35 дітей були вражені сальмонелою у Франції, одна дитина – в Іспанії, окрім того, під ймовірним також є такий випадок у Греції.

Минулого тижня міністр економіки Франції Бруно Ле Майре заявив, що кожен продукт, що виробляється на місці, що знаходився на ринкових полицях, підлягав масовому вилученню. Йдеться про торгові марки Picot, Milumel і Taranis.

Бактерія салмонела може викликати діарею, спазми в шлунку, блювоту та дегідратацію. Це може бути небезпечним для життя, особливо у маленьких дітей.

Сьогодні також повідомлялося, що відкликатимуть усі партії сухого молока, вироблені на розташованому в Краоне на заході Франції заводі, незалежно від дати випуску.

Як відомо, Lactalis – один з найбільших у світі виробників молочних продуктів.