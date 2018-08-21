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    Момент обвалу мосту у Генуї зафіксувала камера спостереження

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    Міст Моранді в Генуї - Момент обвалу мосту у Генуї зафіксувала камера спостереження
    Міст Моранді в Генуї

    В момент обвалу на мосту працювали співробітники комунальних служб

    Момент аварії автомобільного мосту Моранді в італійській Генуї зняли на відео. Відеозапис з камери спостерження надала Фінансова гвардія Італії.

    На ньому видно, що в момент обвалення на мосту працювали співробітники комунальних служб, кілька прибиральних машин, а також відбувався активний рух транспортних засобів.

    Раніше ЗМІ повідомляли, що про проблеми із мостом в Генуї експерти попереджали в 2017 році.

    Як відомо, влада оголосила у Генуї надзвичайний стан терміном на 12 місяців. Офіційне число загиблих внаслідок обвалу автомобільного мосту в Генуї складає 43 особи.

    Нагадаємо, введений 1967 року в експлуатацію чотирисмуговий автомобільний міст у Генуї частково обвалився 14 серпня. Обвал 200-метрової ділянки мосту стався під час сильного штормового вітру. Понад 30 автомобілів та декілька вантажівок, що перебували на ньому, впали з 45-метрової висоти. Причина падіння конструкції поки невідома.

    трагедія Італія міст
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