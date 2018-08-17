Про проблеми із мостом в Генуї експерти попереджали в 2017 році



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Міст, який завалився, не укріпляли із 1990-х років

Оператора автомагістралей Італії Autostrade в дослідженні, яке було опубліковане минулого року, попереджали про проблеми із кабелями, які підтримували міст в Генуї. Про це повідомляє інформаційне агентство Reuters із посиланням на дві італійські газети.

Проблеми із мостом почалися відразу після його зведення в 1967 році. Лише в 1990-х роках провели його додаткове укріплення.

Група компаній Atlantica, яка володіє компанією Autostrade, відмовилася коментувати результати дослідження, які були проведені в листопаді 2017 року міланським університетом щодо стану моста в Генуї. Autostrade заявляє про те, що перевірки проводилися кожного кварталу, як того вимагають директиви у сфері інфраструктури.

Проте за даними дослідження міланського університету результати одного із останніх тестів показали те, що міст реагував на вібрації не належним чином, що мало привести до додаткових перевірок. Неправильна реакція могла бути наслідком корозії металевих конструкції в кабелях, які підтримують міст. Те, що кабелі були заховані в бетон додатково ускладнювало перевірки. Тому вже в травні 2018 року Autostrade оголошувала тендер на 20 млн. євро щодо додаткового укріплення моста в Генуї.

Нагадаємо, 14 серпня на автостраді біля Генуї на півночі Італії обвалився проліт автомобільного мосту завдовжки близько сотні метрів.

За даними влади Лігурії, в результаті обвалу мосту загинуло 39 людей, поранені - 16, дев’ять з них у важкому стані.

Прокурор Генуї Франческо Коцці заявив, що причиною обвалу частини мосту Моранді була людська помилка.

Під час обвалення мосту в італійському місті Генуя авто двох українців впало з висоти понад 80 м, вони дивом залишилися живими.

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