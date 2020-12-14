Московська церква при Зеленському розправила крила. Впливовий митрополит ПЦУ зробив гучну заяву

Митрополит Луцький і Волинський Михаїл переконаний, що Московській церкві цілеспрямовано виділяються кошти

Серед верхівки влади багато прихильників Московського патріархату, а московській церкві цілеспрямовано виділяються кошти. Про це в інтерв’ю «Главкому» розповів Митрополит Луцький і Волинський Михаїл – один із найвпливовіших ієрархів у Православній церкві України.

«У складі цієї влади багато прихильників Московського патріархату, які вже навіть тепер в сані диякона», – сказав він.

Митрополит Луцький і Волинський Михаїл уточнив, що зокрема має на увазі колишнього першого заступника голови Офісу президента Сергія Трофімова. Саме його вважають лобістом Московського патріархату в Україні.

«Зняли його з посади, а він став радником, все одно він поряд. Відповідно, Московський патріархат розправив крила. До речі, у нас на Волині найбільше парафій перейшли з Московської церкви до помісної – 130. Так от, Московській церкві цілеспрямовано виділяються кошти. Ми знаємо адресантів, через які фонди проходять ці кошти. Московський патріархат старається будувати у кожному селі свою церкву, а паралельно гаражі освячують, магазини, будь-що, аби зафіксувати, що в них є кількість парафій і нікуди вони не ділилися. Священики матеріально підтримуються… Наприклад, священик собі жив-жив, а тут будує церкву, купує нову машину, і в хаті зробив хороший ремонт. Звідки раптом такі гроші? Не в тому проблема, що вони роблять ремонт, а в тому, звідки гроші? Значить хтось їх раптово дав», – розповів він.

За словами Михаїла, мінімальна задача Сергія Трофімова – робити все, щоби влада не підтримувала помісну церкву.

«Максимальна – навернути владу на сторону Московського патріархату, як це було, наприклад, при Кучмі. Я тоді стикнувся з такими фактами: ми, Київський патріархат, будували храм, я безпосередньо брав у цьому участь, за пожертви Церкви це робилося. А коли добудували, освячували церкву вже не ми… Наприклад, було, приходиш до влади, просиш гроші, а тебе питають, з якого ти патріархату. Якщо з Київського, то відповідали, що немає грошей. А як з Московського – будь ласка… І сьогодні ті прихильники Московського патріархату, хто при владі, пробують знівелювати позитивний настрій влади до єдиної помісної Церкви, до самої такої ідеї», – розповів він.

Нагадаємо, ПЦУ отримала Томос про автокефалію у січні 2019 року. Після цього Константинополь став вважати Православну церкву України єдиною визнаною правонаступницею Київської митрополії, яка існувала в складі Вселенського патріархату з 10 століття.

Станом на жовтень 2020 року ПЦУ визнали чотири православні церкви: Вселенський патріархат, Александрійський патріархат, Православна церква Еллади та Православна церква Кіпру.

Із 11 жовтня 2018 року, коли відбулося скасування акту від 1686 року про тимчасову передачу Київської митрополії в управління Московської церкви, в Україні УПЦ МП більше не існує.

РПЦ не визнає рішення Вселенського патріархату та розірвала канонічне спілкування з Фанаром та церквами, які визнали ПЦУ.