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    Суспільство

    Кіпрська Церква визнала Православну Церкву України, – Порошенко

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    Порошенко подякував Кіпрській Церкві за підтримку і пообіцяв працювати для зміцнення та розвитку Православної Церкви України - Кіпрська Церква визнала Православну Церкву України, – Порошенко
    Порошенко подякував Кіпрській Церкві за підтримку і пообіцяв працювати для зміцнення та розвитку Православної Церкви України

    «Визнання Православної Церкви України триває» – п’ятий президент

    Блага вість! Церкви-Сестри продовжують визнання Православної Церкви України. Про це повідомив п’ятий президент України Петро Порошенко у Facebook.

    «Предстоятель однієї з найдавніших та авторитетних церков, автокефалія якої була визнана ІІІ Вселенським собором, пом’янув ім’я Митрополита Епіфанія у Диптиху під час спільної з членами Синоду Кіпрської Церкви літургії. Це, як відомо, є актом визнання автокефалії ПЦУ та знаком встановлення повного євхаристійного спілкування», – написав Порошенко.

    Визнання ПЦУ триває, що також свідчить про зростання її авторитету.

    Порошенко подякував Кіпрській Церкві за підтримку і пообіцяв працювати для зміцнення та розвитку Православної Церкви України.

    Нагадаємо, Епіфаній закликав білорусів боротися за автокефалію своєї Церкви.

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