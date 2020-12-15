Мовний омбудсмен нагадав, яких сфер стосуватиметься перехід на українську мову з січня 2021 року

Кремінь зазначив, що українською мову має подаватися інформація в цінниках, інструкціях, технічних характеристиках, маркуванні, квитках, меню тощо

16 січня 2021 року набуває чинності стаття 30 Закону України «Про забезпечення функціонування української мови як державної», а отже відбудеться остаточний перехід сфери обслуговування на державну мову.

Відповідно до закону, всі надавачі послуг, незалежно від форми власності, зобов’язані обслуговувати споживачів і надавати інформацію про товари й послуги українською. Про це повідомив уповноважений із захисту державної мови Тарас Кремінь.

«На практиці це означає, що український споживач нарешті отримає право на обслуговування державною мовою за замовчуванням – у супермаркеті чи в інтернет-магазині, у кав’ярні чи ресторані, в банку чи в аптеці, на АЗС чи на вокзалі, в спортзалі чи бібліотеці тощо. Винятків небагато: лише на прохання клієнта його персональне обслуговування може здійснюватися іншою мовою, прийнятною для обох сторін», – сказав мовний омбудсман.

Він наголосив, що вимога щодо обслуговування державною мовою стосується не лише сфери торгівлі. Йдеться також про освітні послуги (зокрема гуртки й секції), медичне обслуговування, надання соціальних послуг тощо.

Кремінь зазначив, що українською має подаватися інформація в цінниках, інструкціях, технічних характеристиках, маркуванні, квитках, меню тощо. Водночас він зауважив, що інформація державною мовою про товари та послуги може дублюватися й іншими мовами.

«У разі порушення права на отримання інформації та послуг українською мовою, споживачеві доцільно, насамперед, звернутися до працівника відповідної установи з проханням обслуговувати його українською, до менеджера або вищої керівної посадової особи, з проханням виправити ситуацію, зафіксувати порушення у книзі скарг. Кожен громадянин також може скласти скаргу на ім’я Уповноваженого із захисту державної мови, направити її письмово або електронною поштою на адресу Уповноваженого. Важливо надати максимально повну інформацію про суб’єкт господарювання, обставини та докази, що підтверджують порушення», – розповів мовний омбудсман.

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