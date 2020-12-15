Росія визнала: Україна захищає російську мову краще багатьох інших держав

Найменше російську мову «захищають» у країнах Балтії, Узбекистані, Туркменістані, Вірменії та Грузії

У РФ Державний інститут російської мови імені Пушкіна провів дослідження щодо «стійкості російської мови серед країн пострадянського простору». У цьому дослідженні росіян Україна посіла восьму сходинку, обігнавши країни Балтії, Узбекистан, Туркменістан, Вірменію і Грузію.

Разом з тим російські ЗМІ наголошують, що в Україні наразі триває «активна політика дерусифікації».

Щодо інших колишніх республік СРСР, то перше місце в «індексі глобальної конкурентоспроможності та стійкості російської мови» серед країн пострадянського простору на думку московських дослідників посідає Білорусь. Друге місце в рейтингу займає Киргизстан, а замикає трійку лідерів Казахстан.

«У світовому рейтингу за кількістю носіїв російська мова посіла восьме місце, а в індексі глобальної конкурентоспроможності - п'яте. Порівняльне дослідження становища російської мови в країнах пострадянського простору грунтується на обліку декількох параметрів. В тому числі, враховується конституційний статус російської мови, його використання в сфері освіти і науки», - повідомляють росЗМІ.

Між іншим, нещодавно на Одещині суд скасував статус регіональної для російської мови. Із 2012 року цей статус мала російська мова, але ще два роки тому закон, який цей статус надавав, визнали неконституційним.

Аналогічні рішення до цього часу вдалося скасувати у Херсоні, Дніпрі, Харківській та Донецькій областях.

До відома, статус російської мови як регіональної гарантував закон України «Про засади державної мовної політики», який набрав чинності 10 серпня 2012 року. Цей статус могла надавати місцева рада, якщо кількість носіїв цієї мови становить не менш як 10% від населення відповідного регіону, а в окремих випадках — й менше ніж 10%.

Але після визнання цього закону Конституційним судом неконституційним від 28 лютого 2018 року, навіть термін «регіональні мови» в Україні тепер не використовується.

Попри це «регіональні мови» фактично діють в окремих громадах Дніпропетровської, Закарпатської, Запорізької, Луганської, Миколаївської, Херсонської та Чернівецької областей.