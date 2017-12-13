МОЗ може скасувати дозволи на заняття народною медициною

У відомстві відзначають, що в країні достатньо фахівців з медичною освітою, які можуть надати якісну допомогу

Міністерство охорони здоров'я пропонує скасувати спеціальні дозволи на заняття народною медициною. Відповідний законопроект вже з'явився на сайті міністерства. У МОЗ вважають, що наявність спеціального дозволу на заняття народною медициною у особи, яка володіє народними методами лікування, все одно не гарантує безпеку їх використання, якість і



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У відомстві відзначають, що в країні достатньо фахівців з медичною освітою, які можуть надати якісну допомогу

Міністерство охорони здоров'я пропонує скасувати спеціальні дозволи на заняття народною медициною. Відповідний законопроект вже з'явився на сайті міністерства.

У МОЗ вважають, що наявність спеціального дозволу на заняття народною медициною у особи, яка володіє народними методами лікування, все одно не гарантує безпеку їх використання, якість і своєчасне надання медичної допомоги.

Також у відомстві відзначають, що в країні достатньо фахівців з медичною освітою, які можуть надати якісну допомогу, а регламентація роботи цілителів - взагалі не в їх компетенції, оскільки практика народної медицини не відповідає сучасним медичним науковим знанням.

«Народні методи не входять в арсенал сучасної доказової медицини, отже, їх безпека та ефективність ніким і ніколи не перевірялася в умовах суворих наукових експериментів», - пишуть в МОЗ.

Нагадаємо, що раніше Рада підтримала створення телемедицини в селах.