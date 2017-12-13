МОЗ може скасувати дозволи на заняття народною медициною
- Сьогодні, 12:17
-
Розсилка
У відомстві відзначають, що в країні достатньо фахівців з медичною освітою, які можуть надати якісну допомогу
Міністерство охорони здоров'я пропонує скасувати спеціальні дозволи на заняття народною медициною. Відповідний законопроект вже з'явився на сайті міністерства.
У МОЗ вважають, що наявність спеціального дозволу на заняття народною медициною у особи, яка володіє народними методами лікування, все одно не гарантує безпеку їх використання, якість і своєчасне надання медичної допомоги.
Також у відомстві відзначають, що в країні достатньо фахівців з медичною освітою, які можуть надати якісну допомогу, а регламентація роботи цілителів - взагалі не в їх компетенції, оскільки практика народної медицини не відповідає сучасним медичним науковим знанням.
«Народні методи не входять в арсенал сучасної доказової медицини, отже, їх безпека та ефективність ніким і ніколи не перевірялася в умовах суворих наукових експериментів», - пишуть в МОЗ.
Нагадаємо, що раніше Рада підтримала створення телемедицини в селах.