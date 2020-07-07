МОЗ назвало п'ять областей, де за добу не виявили жодного випадку Covid-19



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У Хмельницькій, Чернігівській, Миколаївській, Сумській та Херсонській області не виявлено жодного нового випадку захворювання

У п'ятьох областях України за добу не виявлено жодного нового випадку коронавірусу.

Про це свідчать дані Системи моніторингу поширення епідемії коронавірусної хвороби.

Станом на 7 липня в Хмельницькій, Чернігівській, Миколаївській, Сумській та Херсонській області не виявлено жодного нового випадку захворювання на коронавірус.

Як свідчать дані системи моніторингу, найбільше захворілих на Covid-19 за минулу добу зафіксовано у Львівській області - 144, Закарпатскій - 83, та Києві - 63





Також нагадаємо, що управління Пенсійного фонду на Оболоні закрито через коронавірус .

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