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    МОЗ назвало п'ять областей, де за добу не виявили жодного випадку Covid-19

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    МОЗ назвало п'ять областей, де за добу не виявили жодного випадку Covid-19

    У Хмельницькій, Чернігівській, Миколаївській, Сумській та Херсонській області не виявлено жодного нового випадку захворювання

    У п'ятьох областях України за добу не виявлено жодного нового випадку коронавірусу.

    Про це свідчать дані Системи моніторингу поширення епідемії коронавірусної хвороби.

    Станом на 7 липня в Хмельницькій, Чернігівській, Миколаївській, Сумській та Херсонській області не виявлено жодного нового випадку захворювання на коронавірус.

    Як свідчать дані системи моніторингу, найбільше захворілих на Covid-19 за минулу добу зафіксовано у Львівській області - 144, Закарпатскій - 83, та Києві - 63.

    Також нагадаємо, що управління Пенсійного фонду на Оболоні закрито через коронавірус.
    Коронавірус в Україні
    • Всього
      49607
    • Хворіють
      26131
    • Одужали
      22193
    • Померли
      1283

    Станом на ранок 7 липня в Україні зафіксовано 564 нові випадки коронавірусної хвороби Covid-19.

    Міністерство охорони здоров'я Україна хвороби коронавірус
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