МОЗ назвало п'ять областей, де за добу не виявили жодного випадку Covid-19
У Хмельницькій, Чернігівській, Миколаївській, Сумській та Херсонській області не виявлено жодного нового випадку захворювання
У п'ятьох областях України за добу не виявлено жодного нового випадку коронавірусу.
Про це свідчать дані Системи моніторингу поширення епідемії коронавірусної хвороби.
Станом на 7 липня в Хмельницькій, Чернігівській, Миколаївській, Сумській та Херсонській області не виявлено жодного нового випадку захворювання на коронавірус.
Коронавірус в Україні
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Всього49607
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Хворіють26131
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Одужали22193
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Померли1283
Станом на ранок 7 липня в Україні зафіксовано 564 нові випадки коронавірусної хвороби Covid-19.