«Може підфартити»: в уряді прогнозують зниження тарифів на комуналку



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Тимофій Милованов заявив, що комунальні тарифи в Україні можуть знизитися без адміністративного втручання Кабміну у їх формування

«Багаті люди мають платити справжню ціну, люди, які мають отримувати підтримку, будуть отримувати підтримку», - заявив міністр

Міністр розвитку економіки, торгівлі і сільського господарства України Тимофій Милованов пояснив, як комунальні тарифи для населення можуть знизитися без адміністративного втручання Кабміну у їх формування.

Про це він розповів в ефірі токшоу «Свобода слова».

«Зараз конк’юктура ринку така, що може підфартити. Так воно і буде, що знизяться тарифи. Якщо цього не буде, завтра буде криза, і ми до неї будемо не готові, то ми будемо говорити про таргетовану підтримку тих, кому це потрібно. Багаті люди мають платити справжню ціну, люди, які мають отримувати підтримку, будуть отримувати підтримку», - заявив міністр.

За його словами, для цього потрібно підвищувати енергоефективність, тобто зменшувати попит, нарощувати виробництво, і намагатися зробити ринок максимально ефективним.

«Тут завжди усього три інструменти», - резюмував він.

Раніше президент України Володимир Зеленський заявив про розпуск Кабінету міністрів, якщо уряд не впорається з завданням знизити плату за комунальні послуги.

Раніше «головний енергетик» команди Зеленського, представник президента в Кабінеті міністрів Андрій Герус назвав три кроки для зниження ціни на електроенергію на 20%.