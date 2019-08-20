Герус назвав три кроки для зниження ціни на електроенергію на 20%



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За словами Андрія Геруса, напрацьовано механізми, що допоможуть зменшити тарифи на електроенергію для непобутових споживачів майже на 20%

«Головний енергетик» команди Зеленського озвучив механізми, що допоможуть зменшити тарифи на електроенергію для непобутових споживачів

Президент України Володимир Зеленський 19 серпня провів нараду з представниками Кабінету Міністрів і профільних відомств щодо ситуації на ринку електроенергії.

На початку зустрічі глава держави нагадав, що з 1 липня в Україні почала діяти нова модель ринку електричної енергії, внаслідок чого зросли тарифи для непобутових споживачів, повідомляє пресслужба президента.

«Закінчити сьогоднішню нараду маємо формулюванням конкретних рішень – як знизити ціни на електроенергію щонайменше на 15-20%», – наголосив Зеленський.

Під час зустрічі, зокрема, обговорювали вплив подорожчання електроенергії на ціни на водопостачання та опалення для населення, тарифи для промисловості, а також механізми регулювання вартості електричної енергії з урахуванням монопольного становища на ринку окремих виробників.

За результатами наради представник президента в Кабінеті Міністрів Андрій Герус на брифінгу повідомив, що досягнуто домовленостей щодо трьох кроків, необхідних для зниження цін на електроенергію.

За його словами, Кабінет Міністрів має затвердити постанову про покладення спеціальних обов’язків на компанії «Укргідроенерго» та «Енергоатом».

«Ми очікуємо, що ця постанова дасть можливість знизити тариф «Укренерго» більш ніж утричі. Зараз це 32 копійки за кіловат-годину, а очікується 8-9 копійок», – сказав Герус.

Він нагадав: щодо тарифу на електроенергію, який встановила компанія «Укренерго», тривали дискусії через те, що він включав оплату «зеленого тарифу».

«Цей тариф значно зріс, і він оскаржувався в судах. Тому коли буде нова постанова ПСО (покладення спеціальних обов’язків) і новий тариф «Укренерго», це може дати зниження тарифу для кінцевих споживачів на близько 11%, а також усуне мотивацію оскаржувати цей тариф у суді», – наголосив представник президента у Кабміні.

Ще одним фактором, який сприятиме здешевленню електроенергії, має стати зміна price caps (граничного обмеження ціни електроенергії) на внутрішньодобовому ринку.

«Є сенс трохи підвищити нічну ціну з точки зору цінового обмеження – можливо, близько 10%. А денну ціну – знизити, оскільки вона значно вища, ніж в усіх країнах Європи. Денний price cap можна зменшити на 20%. Таким чином, це може дати додаткове зниження кінцевого тарифу для споживача ще на 9%», – сказав Андрій Герус.

«Якщо ці три заходи здійснити, можемо отримати близько 20% зменшення тарифу для всіх споживачів – великих, середніх та малого бізнесу, для бюджетних установ і організацій, дитсадків і шкіл», – зазначив він.

Раніше «головний енергетик» команди Зеленського, представник президента в Кабінеті міністрів, а також новообраний народний депутат Андрій Герус в інтерв’ю «Главкому» заявляв, що ціна на електроенергію має бути знижена на 10-15%.