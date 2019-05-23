Мураєв відхрестився від «партії мерів» Кернеса та Труханова



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Мураєв вважає Кернеса одним з кращих мерів в Україні, може, навіть, найкращим Фото: Станіслав Груздєв, Главком

На думку Євгена Мураєва, «партія Кернеса – Труханова» має право на існування, але він не вірить в її перспективу

Нардеп Євген Мураєв стверджує, що не зустрічався з харківським міським головою Геннадієм Кернесом з приводу входження до так званої «партії мерів», яку вони планують будувати з мером Одеси Геннадієм Трухановим. Про це він розповів в інтерв’ю «Главкому».

«Це неправда, я Гену (Кернеса, - ред.) не бачив місяць. Ми дружимо, спілкуємось, але не обговорювали питання об’єднання», - спростував Мураєв інформацію, розпосюджену сьогодні ЗМІ, про те, що він долучиться до нової партії.

Політик додав, що вважає Кернеса одним з кращих мерів в Україні, може, навіть, найкращим. «Але все-таки партія – це національна конфігурація, вона має відстоювати інтереси нерегіонального характеру. Це має право на існування, але я не вірю в перспективу», - зазначив він.

Нагадаємо, одіозні мер Харкова Геннадій Кернес і міський голова Одеси Геннадій Труханов створюють спільну партію базі «Відродження» для участі в парламентських виборах. До нової партії, з гаслом — «Довіряй справам!», увійдуть зокрема мери Ужгорода, Артемівська, Вознесенська.

Офіційно про створення «партії мерів» буде оголошено в кінці травня — на початку червня.

До нової партії мають приєднатися депутати з групи «Відродження» у повному обсязі та мажоритарники з «Волі народу» та «Нашого краю».

Як повідомлялось, дострокові вибори народних депутатів відбудуться 21 липня.