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    На акцію «Безсмертний полк» у Києві прийшли проросійські нардепи

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    На акцію «Безсмертний полк» у Києві прийшли проросійські нардепи

    На аналог російської акції прийшли кілька нардепів з Опоблоку та позафракційних

    На акцію «Ніхто» не забутий, ніщо не забуте, яка є аналогом російського «Безсмертного полку», прийшли народні депутати Євген Мураєв, Вадим Новінський, Юрій Бойко, Нестор Шуфрич, народні депутати з «Опозиційного блоку» Олександр Долженков, Василь Німченко, екс-регіонал Василь Горбаль.

    Як повідомлялось, на День Перемоги у Києві заплановано одразу чотири масові ходи Наймасовішу ходу, за даними КМДА, наразі планує ГО «Інститут правової політики» Олени Бережної, матері загиблої екс-парламентарки Ірини Бережної, під назвою «Ніхто не забутий, ніщо не забуто», що є українським аналогом російської акції «Бессмертный полк». Заявлена кількість учасників у ній – 180 тисяч осіб.

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    На акцію прийшли кілька нардепів
    Нардеп Олександр Долженков
    Нардеп Вадим Новінський
    Нардеп Євген Мураєв
    Нардеп Юрій Бойко
    Нардеп Нестор Шуфрич
    Екс-керівник Інтерполу в Україні Кирило Куліков тисне руку Вадиму Новінському

    Втім, перед початком акції «Безсмертний полк» була затримана мати загиблої екс-нардепа «Партії регіонів» Олена Бережна. Жінка намагалася пройти на периметр проведення маршу в футболці в кольорах георгіївської стрічки. Як відомо, законодавство України прирівнює її до символіки тоталітарних режимів. Публічна демонстрація таких знаків передбачає адміністративну відповідальність.

    Після перепалки і відмови припинити правопорушення Бережна була затримана поліцейськими. 

    Нагадаємо, у Києві 9 травня правопорядок будуть забезпечувати близько 2 тис. правоохоронців, вони працюватимуть у посиленому режимі.

     Читайте також: В Україні відзначають День перемоги над нацизмом у Другій світовій війні
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