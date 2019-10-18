МВФ готує для України нову програму на три роки



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Директор Європейського департаменту МВФ Пол Томсен розповів про нову програму для України

Томсен не уточнив, про яку загальну суму йдеться в новій програмі для України

Нова програма МВФ для України у форматі розширеного фінансування (EFF) розрахована на три роки і буде спрямована на збереження макроекономічної стабільності та запровадження глибоких структурних реформ.

Про це заявив сьогодні директор Європейського департаменту МВФ Пол Томсен, пише Укрінформ.

«Як я вже говорив, Україна досягла значного рівня макроекономічної стабільності. Я думаю, що це важливо зберегти», - зауважив Томсен. У цьому зв'язку він підкреслив, що однією з ключових речей стала модернізація роботи Центрального банку, що передбачало також зміцнення його незалежності. «І ми вважаємо абсолютно важливим, щоби це було збережено», - підкреслив керівник Європейського департаменту МВФ.

Крім того, він звернув увагу на аспекти монетарної політики в Україні, а також нагляду за фінансовим сектором. У цьому контексті представник Фонду згадав справу Приватбанку, яка розглядається зараз в судовому порядку. А також наголосив: важливо, щоб держава й надалі намагалася обмежити втрати для платників податків.

Що стосується структурних реформ в Україні, на які МВФ звертає увагу перед укладанням домовленостей про нову програму, глава Європейського департаменту назвав, зокрема, земельну реформу, подолання корупції, а також зусилля, спрямовані на більшу відкритість ринку в Україні.

Водночас, Томсен не уточнив, про яку загальну суму йдеться в новій програмі для України: «Ми ще не обговорювали суму, тож я поки нічого не можу сказати про це». Представник МВФ підкреслив, що діалог з українським урядом продовжується, і проходить в позитивному ключі. Він також зазначив, що МВФ впродовж наступних кількох тижнів може надіслати місію в Україну для опрацювання деталей по реформах.

Мсія Міжнародного валютного фонду під керівництвом Рона ван Родена відвідала Київ 12-26 вересня 2019 року і почала обговорення нової трирічної програми підтримки України в рамках механізму розширеного фінансування.

За підсумками візиту в українському представництві МВФ заявили, що експерти місії провели плідні дискусії з питань напрямів політики для нової програми, зокрема, з податково-бюджетної і грошово-кредитної політики, а також ключових заходів з реформування. Крім того, було акцентовано увагу на важливості незалежності центрального банку та захисту фінансової стабільності, а також необхідності докласти всіх зусиль для мінімізації фіскальних втрат, пов'язаних з реорганізацією або ліквідацією банків.

У Нацбанку заявляли, що Україні слід укласти нову довгострокову програму співпраці з Міжнародним валютним фондом на загальну суму 5-10 млрд дол. Перший транш нової програми МВФ, за прогнозами НБУ, може надійти до кінця 2019 року. Національний банк очікує, що він становитиме близько 2 млрд дол.