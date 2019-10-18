Якими будуть зарплати і скільки грошей отримає оборона та медицина. Основні показники держбюджету-2020



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Інфляція у держбюджеті-2020 прогнозується на рівні 6%, курс долара - 28,2 грн, мінімальна зарплата складе 4723 грн

Сьогодні, 18 жовтня, Верховна Рада прийняла законопроєкт про державний бюджет на 2020 рік за основу в першому читанні. Проєкт державного бюджету на 2020 рік до другого читання з урахуванням нових макроекономічних показників Кабмін планує внести до Ради до 2 листопада.

Тож пропонуємо ознайомитись з основними показниками проєкту держбюджету на 2020 рік.

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Доходи держбюджету на 2020 рік (з трансфертами) - 1 трлн 79,5 млрд грн, зокрема загального фонду – 962,7 млрд грн.

Видатки – 1 трлн 170 млрд грн.

Видатки на національну безпеку і оборону - 245,8 млрд грн, що на 33,8 млрд більше, ніж 2019 року.

На розвиток дорожньої інфраструктури - 74,4 млрд грн, зокрема Державний дорожній фонд - 69,7 млрд грн, які планується спрямувати на розвиток мережі та утримання автодоріг загального користування державного значення (38 млрд грн), будівництво, реконструкцію, ремонт і утримання автодоріг загального користування місцевого значення, вулиць і доріг комунальної власності у населених пунктах – 22,2 млрд грн; забезпечення безпеки дорожнього руху відповідно до державних програм – 3,2 млрд грн; виконання боргових зобов’язань за запозиченнями, залученими державою під державні гарантії на розвиток мережі автодоріг загального користування – 6,3 млрд грн.

Для підтримки енергетичної незалежності - 2 млрд грн.

Мета боргової політики - забезпечити зменшення відношення обсягу держборгу до ВВП до рівня 46,7% на кінець 2020 року. Одним зі шляхів реалізації такого амбітного завдання є поступове зменшення дефіциту державного бюджету (до 2,09% ВВП в 2020-му).

Платежі за державним боргом у 2020 році - 438,1 млрд грн, з яких обслуговування держборгу – 145,2 млрд грн; погашення держборгу – 292,9 млрд грн.

Прогноз фінансування державного бюджету 2020 року через надходження від приватизації держмайна приведений до реально можливих 5 млрд грн, виходячи з підготовки об'єктів.

Видатки на освіту - 136,4 млрд грн, що на 7,7 млрд грн більше, ніж у 2019 році. Вперше у проєкті держбюджету передбачено видатки на розвиток закладів вищої освіти в обсязі близько 0,3 млрд грн.

Загальні видатки на охорону здоров’я - 108 млрд грн, що на 9,8 млрд більше, ніж у 2019 році. Медичну субвенцію закладено в розмірі 14,6 млрд грн, на реалізацію програми медичних гарантій для первинної, екстреної, вторинної (спеціалізованої) та третинної (високоспеціалізованої) меддопомоги, реімбурсації вартості лікарських засобів передбачено 72,1 млрд грн, на централізоване придбання медикаментів та медичних виробів - 6,6 млрд грн, на лікування громадян за кордоном - 0,7 млрд грн.

Витрати на розвиток культури та інформаційну сферу - 8,6 млрд грн, зокрема на забезпечення діяльності Українського інституту книги, підтримку книговидавничої справи та популяризацію української літератури в світі - 0,1 млрд грн, на розвиток суспільного мовлення України - 2 млрд грн.

На субсидії - 47,6 млрд грн.

Мінімальна зарплата складатиме 4723 грн.

Фінансування Пенсійного фонду України - 172,6 млрд грн.

Інфляція у держбюджеті-2020 прогнозується на рівні 6%.

Варто зазначити, що роєкт держбюджету був розрахований на показнику вартості долара на рівні 28,2 грн. Цей прогноз попередній Кабмін затвердив ще в травні. Міністерство розвитку економіки, торгівлі і сільського господарства перебуває на завершальному етапі з підготовки нового макроекономічного прогнозу на 2020 рік, що дасть можливість детальніше розрахувати держбюджет-2020.



