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    Маркарова розповіла деталі переговорів з МВФ

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    Міністр фінансів України Оксана Маркарова - Маркарова розповіла деталі переговорів з МВФ
    Міністр фінансів України Оксана Маркарова

    За словами Маркарової, переговори з партнерами з МВФ проходять «досить добре»

    Україна веде переговори з МВФ у контексті двох завдань: збереження макроекономічної стабільності і економічного зростання.

    Про це міністр фінансів України Оксана Маркарова сказала в інтерв'ю «Голосу Америки».

    «Прискорення економічного зростання можливе через приватизацію, концесію, розвиток ринку землі. Це кроки, якими вже почав рухатися новий уряд», - зазначила вона.

    За словами Маркарової, переговори з партнерами з МВФ проходять «досить добре».

    «Вчора ми закінчили перший день, сьогодні в процесі другий день нашої роботи. Крім дуже активних переговорів з Міжнародним валютним Фондом, ви знаєте, ми зараз обговорюємо нову програму, і досить добре просуваємося в цих переговорах, ми також провели зустрічі з представниками американського і французького казначейства. Дуже важлива їхня підтримка в плані інвестиційних проектів, їх бізнесу, який готовий йти в Україну», - сказала Маркарова.

    Вона також зазначила, що переговори йдуть швидше, ніж минулого року.

    «Ми рухаємося швидше, ніж у попередні роки. Торішні мої переговори зайняли досить багато часу. Це не один візит до Сполучених Штатів», - додала Оксана Маркарова.

    Міністр фінансів також зазначила, що це вже третя програма, над якою вона працює.

    Нагадаємо, у вівторок українська делегація вирушила до США для переговорів із МВФ та іншими фінансовими організаціями.

    Повідомлялося також, що в делегацію увійшли представники Нацбанку України.

    У вересні влада України і місія МВФ під час двотижневих переговорів не досягли згоди щодо нової програми співпраці.

    Пізніше в Кабміні заявили, що очікують позитивного рішення МВФ за новою програмою.

    Мінфін МВФ США економіка міністр Україна фінанси уряд Оксана Маркарова
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