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    МВС хоче створити управління кіберполіції у кожній області

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    МВС хоче створити управління кіберполіції у кожній області

    Очільник Нацполіції розповів, чим займатимуться нові управління

    Голова Національної поліції Сергій Князєв анонсував створення управлінь кіберполіції у кожній області України.

    Про це він сказав під час розширеного засідання колегії МВС.

    «На сьогодні нами уже прийнято рішення про необхідність структурного збільшення та якісного удосконалення підрозділів кіберполіції. На заміну вісьмом міжрегіональним управлінням, які були укомплектовані виключно оперативним складом та орієнтовані лише на протидію кіберзлочинам, ми пропонуємо створити управління кіберполіції у кожній області», - зазначив він.

    За словами керівника Нацполіції, ці управління матимуть у своїх підрозділах технічні підрозділи, підрозділи підтримки, а також підрозділи протидії кіберзлочинам і додатково надаватимуть допомогу іншим підрозділам поліції за напрямками цифрової криміналістики, комп'ютерної та онлайн-розвідки, комп'ютерної інженерно-технічної підтримки розслідувань і оперативно-розшукової діяльності.

    «При цьому використовуватиметься весь інструментарій, визначений у законі Про оперативно-розшукову діяльність», - зауважив він.

    Додатково Князєв також анонсував запровадження комплексної системи мотивації та професійного удосконалення кіберполіцейських.

    У свою чергу присутній на засіданні колегії міністр внутрішніх справ Арсен Аваков запропонував Князєву подати відповідний проєкт рішення для подальшого внесення на розгляд до Кабінету міністрів.

     

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