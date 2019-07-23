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    МВС направило до Покровська спецназ на гелікоптері через сутички біля окружкому

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    <div class="ImageDescription-caption">Група спецпризначення Нацполіції зі складу сил авіапідтримки у Покровську на Донеччині</div> - МВС направило до Покровська спецназ на гелікоптері через сутички біля окружкому
    Група спецпризначення Нацполіції зі складу сил авіапідтримки у Покровську на Донеччині
    Фото: МВС

    Біля окружкому в Покровську сталися сутички після того, як спостерігачі зафіксували розбіжності у протоколах

    Поліція направила групу спецпризначенців на гелікоптері до Покровська на Донеччині через сутички біля окружної виборчої комісії №50.

    Про це повідомило Міністерство внутрішніх справ.

    «Для стабілізації ситуації у ОВК №50 у Покровську під час підрахунку голосів і недопущення ускладнення оперативної ситуації прийнято рішення перекинути туди повітрям резерви груп спецпризначення Нацполіції зі складу сил авіапідтримки», - йдеться у повідомленні.

    Як відомо, біля окружкому в Покровську сталися сутички після того, як спостерігачі зафіксували розбіжності у протоколах.

    У вівторок люди у Покровську принесли під ОВК шини і встановили намети.

    Згідно з даними ЦВК, на окрузі №50 після підрахунку 97,34% бюлетенів лідирує представник «Опозиційного блоку» Руслан Требушкін, він випереджає самовисуванця Андрія Аксьонова на 641 голос, або на 1,01%.

    Аксьонов до того, як його обрали міським головою Добропілля, обіймав посаду голови селища Новодонецьке, що підпорядковане міськраді Добропілля. Навесні 2014 року Аксьонов відкрито займав сторону сепаратистів, допомагав з організацією і проведенням так званого референдуму.

    Требушкін до того, як його обрали обрали міським головою Покровська, обіймав посаду міського голови Мирнограда. Він також внесений у базу «Миротворця» як мер-сепаратист.

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