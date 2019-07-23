МВС направило до Покровська спецназ на гелікоптері через сутички біля окружкому
Біля окружкому в Покровську сталися сутички після того, як спостерігачі зафіксували розбіжності у протоколах
Поліція направила групу спецпризначенців на гелікоптері до Покровська на Донеччині через сутички біля окружної виборчої комісії №50.
Про це повідомило Міністерство внутрішніх справ.
«Для стабілізації ситуації у ОВК №50 у Покровську під час підрахунку голосів і недопущення ускладнення оперативної ситуації прийнято рішення перекинути туди повітрям резерви груп спецпризначення Нацполіції зі складу сил авіапідтримки», - йдеться у повідомленні.
Як відомо, біля окружкому в Покровську сталися сутички після того, як спостерігачі зафіксували розбіжності у протоколах.
У вівторок люди у Покровську принесли під ОВК шини і встановили намети.
Згідно з даними ЦВК, на окрузі №50 після підрахунку 97,34% бюлетенів лідирує представник «Опозиційного блоку» Руслан Требушкін, він випереджає самовисуванця Андрія Аксьонова на 641 голос, або на 1,01%.
Аксьонов до того, як його обрали міським головою Добропілля, обіймав посаду голови селища Новодонецьке, що підпорядковане міськраді Добропілля. Навесні 2014 року Аксьонов відкрито займав сторону сепаратистів, допомагав з організацією і проведенням так званого референдуму.
Требушкін до того, як його обрали обрали міським головою Покровська, обіймав посаду міського голови Мирнограда. Він також внесений у базу «Миротворця» як мер-сепаратист.