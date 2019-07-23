Протести у Покровську: люди несуть шини і встановлюють намети



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Під будівлею ОВК мітингують прихильники кандидатів — мера Покровська Руслана Требушкіна та мера Добропілля Андрія Аксьонова

У Покровську Донецької області досі не розпочалося засідання окружної виборчої комісії, призначене на 12 годину. Під будівлею ОВК мітингують прихильники одіозних кандидатів — мерів Покровська Руслана Требушкіна та очільника Добропілля Андрія Аксьонова, повідомляє ІА «Вчасно».

Під будівлею, де знаходиться окружна виборча комісія, зібралися довірені особи, спостерігачі та прихильники кандидатів-мажоритарників по округу. Люди приносять шини та встановлюють намети.

Поліція забезпечує правопорядок під час протестів на ОВК №50 у Покровську Донецької області.

Час від часу між групами підтримки двох лідерів виборчих перегонів в окрузі — мера Добропілля Андрія Аксьонова та очільника Покровська Руслана Требушкіна виникають словесні баталії. Від сторін лунають взаємні обвинувачення в фальсифікаціях.

Зазначається, що спостерігачі виявили ознаки порушень виборчого процесу, через що біля приміщення ОВК розпочалася протестна акція: люди встановили намети та почали підносити шини.

Поліція забезпечує публічну безпеку на території ОВК. На місці працюють групи документування та групи комунікації, а також перебуває керівництво обласного главку та місцевої поліції.

За інформацією про порушення виборчого процесу розпочато досудове розслідування за ч.3 ст. 157 Кримінального кодексу України (перешкоджання здійсненню виборчого права, яке вплинуло на результати виборів).

За кримінальним провадженнями тривають слідчі дії.

Поліція діє у рамках чинного законодавства та дотримується політичної нейтральності, запевнили правоохоронці.

В окрузі №50 балотується від партії «Опозиційний блок» чинний міський голова Покровська Руслан Требушкін та самовисуванець – чинний міський голова Добропілля Андрій Аксьонов.

ЦВК на 15.00 вже опрацювала 95,57% протоколів з ОВК№50. У результаті – Требушкін отримав 30,66% голосів виборців, а Аксьонов – 29,54%.

Аксьонов до того, як його обрали міським головою Добропілля, обіймав посаду голови селища Новодонецьке, що підпорядковане міськраді Добропілля. Навесні 2014 року Аксьонов відкрито займав сторону сепаратистів, допомагав з організацією і проведенням так званого референдуму.

Требушкін до того, як його обрали обрали міським головою Покровська, обіймав посаду міського голови Мирнограда. Він також внесений у базу «Миротворця» як мер-сепаратист.