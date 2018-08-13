МВС Туреччини зацікавилось коментарями про обвал ліри у соцмережах



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З 7 серпня було виявлено 346 акаунтів, які розмістили коментарі про ослаблення турецької ліри «провокаційним чином»

Міністерство внутрішніх справ Туреччини заявило, що проводить необхідні правові заходи щодо публікацій у соціальних мережах на тему курсу долара, які створюють негативне сприйняття економіки країни.

Про це 13 серпня повідомляє Reuters.

За інформацією міністерства, з 7 серпня було виявлено 346 акаунтів у соціальних мережах, які розмістили коментарі про ослаблення турецької ліри «провокаційним чином». МВС Туреччини розпочало відповідне розслідування.

Зазначається, що у перші години понеділка в азіатсько-тихоокеанському регіоні курс ліри пробив позначку у 7 лір за долар, піднявшись до 7.24 , потім опустившись до 7.06.

Центробанк Туреччини у понеділок запровадив заходи на ринку іноземних валют для порятунку ліри, яка встановила новий рекорд падіння.

За цей рік турецька ліра вже втратила 40% своєї вартості, здебільшого через хвилювання про розширення президентського впливу на економіку та конфлікт зі Сполученими Штатами. Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган закликав громадян обмінювати долари і євро на національну валюту та пообіцяв обороняти країну від економічних атак.

Джерело: Європейська правда