МВС запевняє, що поліція та Нацгвардія продовжать охороняти суди

У МВС спростували інформацію зняття охорони з приміщення Шевченківського районного суду у місті Києві

Національна поліція та Нацгвардія продовжать охороняти суди та інші органи судової системи. Про це йдеться у заяві Міністерства внутрішніх справ. «Інформація … щодо начебто зняття охорони підрозділами Національної гвардії України з приміщення Шевченківського районного суду у м. Києві, не відповідає дійсності», -



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Співробітники Нацгвардії

У МВС спростували інформацію зняття охорони з приміщення Шевченківського районного суду у місті Києві

Національна поліція та Нацгвардія продовжать охороняти суди та інші органи судової системи.

Про це йдеться у заяві Міністерства внутрішніх справ.

«Інформація … щодо начебто зняття охорони підрозділами Національної гвардії України з приміщення Шевченківського районного суду у м. Києві, не відповідає дійсності», - наголосили у відомстві.

Водночас у МВС закликали Вищу раду правосуддя та Державну судову адміністрацію якомога швидше створити спеціальну незалежну службу охорони судів.

Крім того у міністерстві відповіли на заяву Вищої ради правосуддя про те, що Аваков тиснув на суд.

«Вища рада правосуддя абсолютно безпідставно заявила про тиск на судову гілку влади, замість того, щоб не допускати неправомірних процесуальних рішень, які, фактично, схвалили збройний напад на поліцейського», - йдеться у повідомленні МВС.

Нагадаємо, що в понеділок, 19 лютого, міністр внутрішніх справ Арсен Аваков закликав Кабінет міністрів скасувати охорону судів поліцією і Національною гвардією. Перед цим він висловив обурення рішенням Шевченківського районного суду, який відпустив екс-бійця батальйону «Донбас», підозрюваного в пораненні поліцейського на поруки народних депутатів.

У свою чергу Вища рада правосуддя розкритикувала рішення Авакова щодо зняття охорони.