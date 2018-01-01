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    Політика

    Аваков хоче зняти охорону з судів

    Міністр МВС пропонує скасувати охорону будівель судових установ
    Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков закликав Кабінет міністрів скасувати охорону судів поліцією і Національною гвардією. Про це він розповів на своїй сторінці у соцмережі Facebook. Саме так міністр відреагував на рішення Шевченківського районного суду Києва, який відмовив в арешті екс-бійця батальйону «Донбас», підозрюваного в
    • Сьогодні, 13:22
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    Арсен Аваков
    Арсен Аваков

    Міністр МВС пропонує скасувати охорону будівель судових установ

    Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков закликав Кабінет міністрів скасувати охорону судів поліцією і Національною гвардією. Про це він розповів на своїй сторінці у соцмережі Facebook.

    Саме так міністр відреагував на рішення Шевченківського районного суду Києва, який відмовив в арешті екс-бійця батальйону «Донбас», підозрюваного в пораненні з вогнепальної зброї поліцейського під час масових заворушень під Солом'янським судом 15 лютого:

    «Суд по суті схвалив стрілянину в поліцейського, вважаючи це не тяжким злочином», - обурився Аваков.

    Міністр звернувся до Вищої ради правосуддя з проханням негайно відреагувати на таке рішення суду, а від прокуратури та Апеляційного суду - винести справедливе рішення щодо підозрюваного.

    «В умовах, що склалися фактичного саботажу суддів і судової адміністрації, буду вносити проект постанови Кабміну про припинення функцій охорони судових установ з боку Нацполіціі і Нацгвардії. Нехай тепер охороняють себе самі, раз в перехідному періоді вважають вогнепальне поранення поліцейського дрібною провиною!», - написав він.

    МВС Донбас суд міністр Арсен Аваков Facebook правосуддя
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