МЗС Британії закликає Іран звільнити захоплений танкер



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У Британії занепокоєні безпекою британських та міжнародних суден у Ормузькій протоці

Міністр закордонних справ Великої Британії Джеремі Гант закликав Іран припинити незаконне утримання танкера Stena Impero.

Про це повідомляє BBC.

«Джеремі Гант сказав, що ця ситуація «викликає дуже серйозні питання» стосовно безпеки британських та міжнародних суден у Ормузькій протоці», - йдеться в повідомленні.

Виступаючи перед журналістами після телефонної розмови зі своїм іранським колегою Мохаммадом Заріфом, Джеремі Гант заявив, що Тегеран розглядає цю справу як помсту Британії після затримання іранського танкера біля Гібралтару.

Раніше Іран заявив, що танкер Stena Impero затримали за «порушення міжнародних морських правил».

Раніше повідомлялося, що серед екіпажу затриманого біля Гібралтару іранського нафтового танкера Grace 1 є громадяни України.

9 липня начальник штабу Збройних сил Ірану, генерал-майор Мохаммад Багер заявив, що арешт іранського нафтового танкера у Гібралтарі британськими військовими не залишиться без відповіді.

Як відомо, 4 липня піхотинці Великої Британії, поліцейські та митні органи Гібралтару затримали танкер Grace 1 під панамським прапором.

Grace 1 перевозив нафту з Ірану до Сирії. Це перший випадок, коли європейська влада захопила танкер за нібито порушення санкцій проти Сирії, які діють з 2011 року.