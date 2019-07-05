На борту затриманого біля Гібралтару іранського танкера були українці



Розсилка ВІДПРАВИТИ

4 липня піхотинці Великої Британії, поліцейські та митні органи Гібралтару затримали танкер Grace 1 під панамським прапором

Представник влади Гібралтару заявив, що загалом на борту танкера Grace 1 було 28 членів екіпажу

Серед екіпажу затриманого біля Гібралтару іранського нафтового танкера Grace 1 є громадяни України.

Про це повідомляє Sky News із посиланням на представника влади Гібралтару.

За його словами, члени екіпажу, які залишалися на борту танкера, - це переважно громадяни Індії, кілька пакистанців та українців.

Чиновник повідомив, що загалом на борту було 28 членів екіпажу. Їх допитали як свідків.

Як відомо, у четвер, 4 липня, піхотинці Великої Британії, поліцейські та митні органи Гібралтару затримали танкер Grace 1 під панамським прапором, яким Іран, імовірно, в обхід санкцій Євросоюзу перевозив нафту до нафтопереробного заводу Баніяс у Сирії.

Раніше повідомлялося, що в Туреччині у порту міста Ізмір стався вибух на нафтовому танкері, в результаті чого одна людина загинула, ще 16 отримали поранення.

Джерело: ТСН