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    На борту затриманого біля Гібралтару іранського танкера були українці

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    4 липня піхотинці Великої Британії, поліцейські та митні органи Гібралтару затримали танкер Grace 1 під панамським прапором - На борту затриманого біля Гібралтару іранського танкера були українці
    4 липня піхотинці Великої Британії, поліцейські та митні органи Гібралтару затримали танкер Grace 1 під панамським прапором

    Представник влади Гібралтару заявив, що загалом на борту танкера Grace 1 було 28 членів екіпажу

    Серед екіпажу затриманого біля Гібралтару іранського нафтового танкера Grace 1 є громадяни України.

    Про це повідомляє Sky News із посиланням на представника влади Гібралтару.

    За його словами, члени екіпажу, які залишалися на борту танкера, - це переважно громадяни Індії, кілька пакистанців та українців.

    Чиновник повідомив, що загалом на борту було 28 членів екіпажу. Їх допитали як свідків.

    Як відомо, у четвер, 4 липня, піхотинці Великої Британії, поліцейські та митні органи Гібралтару затримали танкер Grace 1 під панамським прапором, яким Іран, імовірно, в обхід санкцій Євросоюзу перевозив нафту до нафтопереробного заводу Баніяс у Сирії.

    Раніше повідомлялося, що в Туреччині у порту міста Ізмір стався вибух на нафтовому танкері, в результаті чого одна людина загинула, ще 16 отримали поранення.

    Джерело: ТСН

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