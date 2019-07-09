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    У світі

    Іран погрожує Британії через захоплення нафтового танкера

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    Іран погрожує Британії через захоплення нафтового танкера

    Гібралтар отримав дозвіл від свого Верховного суду затримати іранський танкер Grace1 на 14 днів

    Арешт іранського нафтового танкера у Гібралтарі британськими військовими минулого тижня не залишиться без відповіді.

    Про це заявив 9 липня начальник штабу Збройних сил Ірану, генерал-майор Мохаммад Багері.

    «Захоплення іранського нафтового танкера на основі сфабрикованих виправдань не залишиться без відповіді, і в разі необхідності Тегеран дасть адекватну відповідь», – сказав Багері.

    Як відомо, 4 липня британські морські піхотинці висадилися на танкер Grace1 біля берегів Гібралтару (британської заморської території) і заявили про його арешт за підозрою в перевезенні іранської нафти до Сирії всупереч санкціям Євросоюзу.

    Іран зажадав негайного звільнення нафтового танкера. 5 липня один з керівників корпусу «Вартових ісламської революції» заявив, що Іран має захопити у відповідь британський танкер.

    Міністр закордонних справ Ірану Мохаммад Джавад Заріф назвав затримання судна «піратством» і «небезпечним прецедентом».

    Гібралтар отримав дозвіл від свого Верховного суду затримати танкер на 14 днів.

    Раніше повідомлялося, що серед екіпажу затриманого біля Гібралтару іранського нафтового танкера Grace 1 є громадяни України.

    Джерело: Радіо Свобода

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