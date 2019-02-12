МЗС перевіряє, чи були українці в готелі, який горів у Нью-Делі



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Кілька постояльців готелю отримали опіки, їх госпіталізували в критичному стані Фото: hindustantimes.com

В результаті пожежі в готелі Arpit Palace загинули щонайменше 17 людей

Міністерство закордонних справ України наразі перевіряє інформацію щодо наявності постраждалих громадян України внаслідок пожежі в готелі у Нью-Делі.

Про це заявила речниця МЗС України Катерина Зеленко під час брифінгу у Києві 12 лютого.

«Ця інформація наразі перевіряється, якщо будуть конкретні дані, ми вам повідомимо», - сказала Зеленко.

Раніше повідомлялося, що вранці 12 лютого в центрі Делі в готелі Arpit Palace сталася пожежа, в результаті якої загинули щонайменше 17 людей.

Кілька постояльців готелю отримали опіки, їх госпіталізували в критичному стані.

Причина пожежі встановлюється. Попередньо, загоряння могло початися через коротке замикання.

Джерело: УНН