У столиці Індії загорівся готель: 17 загиблих



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Більшість людей загинули через удушення

У центрі індійського Делі в готелі Arpit Palace сталася пожежа, жертвами якої стали 17 осіб.

Про це повідомляє газета Times of India.

За інформацією місцевих рятувальників, пожежа почалася вранці у вівторок, 12 лютого. Кілька постояльців готелю отримали опіки, їх госпіталізували в критичному стані.

Рятувальники поки не готові назвати точне число постраждалих. За різними даними, з будівлі були евакуйовані від 25 до 35 осіб.

Раніше видання India Today повідомляло, що в результаті пожежі загинули вісім осіб - шестеро чоловіків, а також жінка з дитиною.

Fire at hotel in Delhi's Karol Bagh pic.twitter.com/YQJdzoWwqL — TOI Delhi (@TOIDelhi) 12 февраля 2019 г.

Video: Fire at Karol Bagh's Arpit Palace Hotel, rescue operation on pic.twitter.com/6ANOiuszIX — TOI Delhi (@TOIDelhi) 12 февраля 2019 г.

Причина пожежі встановлюється. Попередньо, загоряння могло початися з причини короткого замикання.

Більшість людей загинули через удушення.

Місцева влада обіцяє судити тих, кого визнають винними у недбалості.