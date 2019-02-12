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    У світі

    У столиці Індії загорівся готель: 17 загиблих

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    У столиці Індії загорівся готель: 17 загиблих

    Більшість людей загинули через удушення

    У центрі індійського Делі в готелі Arpit Palace сталася пожежа, жертвами якої стали 17 осіб.

    Про це повідомляє газета Times of India.

    За інформацією місцевих рятувальників, пожежа почалася вранці у вівторок, 12 лютого. Кілька постояльців готелю отримали опіки, їх госпіталізували в критичному стані.

    Рятувальники поки не готові назвати точне число постраждалих. За різними даними, з будівлі були евакуйовані від 25 до 35 осіб.

    Раніше видання India Today повідомляло, що в результаті пожежі загинули вісім осіб - шестеро чоловіків, а також жінка з дитиною.

    Причина пожежі встановлюється. Попередньо, загоряння могло початися з причини короткого замикання.

    Більшість людей загинули через удушення.

    Місцева влада обіцяє судити тих, кого визнають винними у недбалості.

    пожежа Twitter готель
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