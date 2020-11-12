МЗС прокоментував рішення суду Гааги щодо справи українських моряків
12 листопада суд Гааги призупинив розгляд по суті позову України проти Росії
Міністерство закордонних справ України відреагувало на призупинення розгляду справи про захоплення українських моряків Росією в Керченській протоці в суді Гааги. МЗС впевнене, що це не допоможе Росії уникнути відповідальності за вчинене.
Про це йдеться у заяві МЗС України.
Як пояснили в МЗС, суд вирішив розділити провадження на 2 стадії - юрисдикційну та по суті. На першій стадії Арбітражний трибунал розглядатиме попередні заперечення щодо юрисдикції, які подала Росія. Така практика, як зазначають в міністерстві, є поширеною в міжнародному арбітражі.
«Російській Федерації не вдасться уникнути відповідальності за зухвале порушення норм і принципів міжнародного права, зокрема абсолютного імунітету військових кораблів, яке вона вчинила, затримавши в Чорному морі та потім утримувавши українські військово-морські судна «Нікополь», «Бердянськ» і «Яни Капу» та 24 членів їхніх екіпажів», - наголошується у заяві МЗС.
Крім того, у міністерстві нагадали, що це вже не перша справа України проти Росії, яка розглядається за подібним механізмом. І у цих справах Україна успішно подолала юрисдикційні зауваження РФ.
Нагадаємо, сьогодні суд Гааги призупинив розгляд по суті позову України проти Росії через захоплення українських моряків в Керченській протоці.
Додамо, в МЗС України розраховували, що суд може винести рішення у справі про захоплення українських моряків і кораблів наприкінці 2022 - на початку 2023 року.
25 листопада 2018 року корабельна група ВМС України у складі двох малих броньованих артилерійських катерів «Бердянськ» і «Нікополь» та рейдового буксиру «Яни Капу» здійснювали плановий перехід з порту Одеси до порту Маріуполь Азовського моря. В міжнародних водах в районі Керченської протоки прикордонна корабельна група Російської Федерації у складі кораблів, винищувачів та вертольотів здійснила напад на українські кораблі та, застосувавши зброю, захопила в полон 24 членів екіпажів, троє з них зазнали поранення.
Українські моряки – екіпажі захоплених суден провели у полоні 10 місяців. У травні 2019-го Міжнародний трибунал з Морського права постановив, що Російська Федерація повинна негайно звільнити українських моряків і повернути захоплені катери та буксир.
У вересні 2019 року Росія передала Україні військовополонених моряків, а кораблі повернула через місяць, 18 листопада 2019 року, у розбитому та розкраденому стані. 20 листопада вони прибули в Очаків і стали на ремонт тільки після проведення слідчих дій та балістичної експертизи.