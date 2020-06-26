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    Суспільство

    Українські моряки підняли кримськотатарський прапор на буксирі «Яни Капу»

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    Сьогодні в Україні відзначають день кримськотатарського прапору - Українські моряки підняли кримськотатарський прапор на буксирі «Яни Капу»
    Сьогодні в Україні відзначають день кримськотатарського прапору

    Рейдовий буксир повернувся у травні з російського полону

    На буксирі «Яни Капу», який на початку травня повернувся з російського полону, сьогодні урочисто підняли кримськотатарський прапор. Про це повідомляє Міністерство оборони у Twitter.

    «У Військово-Морських Силах урочисто піднято кримськотатарський прапор на рейдовому буксирі Яни Капу», - йдеться у повідомленні.

    Нагадаємо, український буксир «Яни Капу» своїм ходом повернувся до Одеси 3 травня.

    Як повідомлялося раніше, Україна подає до Міжнародного трибуналу ООН меморандум: вимагає мільйонних компенсацій.

    Також нагадаємо, сьогодні, 26 червня, в Україні відзначають День кримськотатарського прапора.

    У Офісі президента зазначили, що кримськотатарський і український прапори разом ще замайорять над деокупованим Кримом.

    ООН прапор Меморандум Україна Twitter українські моряки
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