Українські моряки підняли кримськотатарський прапор на буксирі «Яни Капу»



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Сьогодні в Україні відзначають день кримськотатарського прапору

Рейдовий буксир повернувся у травні з російського полону

На буксирі «Яни Капу», який на початку травня повернувся з російського полону, сьогодні урочисто підняли кримськотатарський прапор. Про це повідомляє Міністерство оборони у Twitter.

«У Військово-Морських Силах урочисто піднято кримськотатарський прапор на рейдовому буксирі Яни Капу», - йдеться у повідомленні.

У Військово-Морських Силах урочисто піднято кримськотатарський прапор на рейдовому буксирі Яни Капу. pic.twitter.com/MFdeocDlhg — Defence of Ukraine (@DefenceU) June 26, 2020

Нагадаємо, український буксир «Яни Капу» своїм ходом повернувся до Одеси 3 травня.

Як повідомлялося раніше, Україна подає до Міжнародного трибуналу ООН меморандум: вимагає мільйонних компенсацій.

Також нагадаємо, сьогодні, 26 червня, в Україні відзначають День кримськотатарського прапора.

У Офісі президента зазначили, що кримськотатарський і український прапори разом ще замайорять над деокупованим Кримом.